Študentka († 21) si cez Uber objednala odvoz: Nastúpila do nesprávneho auta, našli ju mŕtvu

Samantha Josephson († 21) študovala v poslednom ročníku na univerzite v americkej Južnej Karolíne. Po nočnej zabáve s priateľmi si zavolala Uber. Odvtedy ju už nikto živú nevidel.

Namiesto plánovaného štúdia na právnickej fakulte prestížnej školy teraz rodina rieši pre svoju dcéru poslednú rozlúčku. Minulý piatok v noci bola so svojou partiou vonku. Kamery na ulici ju neskôr zachytili pri tom, ako si objednáva prostredníctvom Uberu odvoz. Podľa portálu Elle k nej však neprišlo želané auto. Čierny Chevrolette, do ktorého nasadla, ju odviezol na cestu, z ktorej už nebolo návratu.

Mladú dievčinu začali všetci hľadať po tom, čo neprišla na rannú šichtu do reštaurácie, kde brigádovala. „Volali mi jej spolužiaci, či prišla do roboty,“ povedal pre médiá Samanthin šéf. Po zistení základných informácií sa začalo pátranie. To skončilo nešťastne. 14 hodín po osudnom nasadnutí do auta našli telo dievčiny dvaja poľovníci na 75 kilometrov vzdialenom mieste. „Naše srdcia sú zlomené, nie je nič horšie, ako musieť povedať rodine, že stratili niekoho, koho milujú," napísala na Twitter miestna polícia.

Polícia už má aj podozrivého. Má nim byť Nathaniel D. Rowland (24), ktorý šoféroval rovnaké auto len dve ulice odtiaľ, kde študentka nastúpila. Polícia proti nemu zhromaždila niekoľko dôkazov, ako napríklad prítomnosť krvi na jeho sedadle. Tá sa po rozboroch zhodovala s krvou obete. Rowland mal už aj prvý súd, na ktorom sa však v rámci svojich práv nezúčastnil. Prišla tam však rodina zabitej študentky.

„Samantha Josephson, nikdy nesmiete zabudnúť na jej meno,“ povedala sudcovi smútiaca matka. Škola, ktorú dievča navštevovalo, vydala vyhlásenie, v ktorom apeluje na študentov „aby si vždy skontrolovali vodiča a označenie auta, ktoré si privolajú.“