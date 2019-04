Luciu († 27) zrazil zápasník Mečár na luxusnom mercedese: Polícia pol roka nevie nájsť vinníka jej smrti

Mesiace po tragickej nehode nečelí nikto obvineniu! Krásna Lucia († 27) sa začiatkom októbra v noci vracala domov z práce, keď do nej podľa polície, pravdepodobne na priechode pre chodcov, vrazil luxusný mercedes, ktorý šoféroval známy zápasník MMA Matúš Mečár.

Luciin manžel Lukáš (31) sa svojej lásky doma už nedočkal, svoj boj o život prehrala po troch hodinách v nemocnici. Napriek tomu, že od nešťastia uplynulo už pol roka, stále nie je nikto obvinený. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Mladá žena bola na ceste domov z roboty a zo školy za svojou láskou, manželom Lukášom (31), keď ju v Nitre zrazil luxusný mercedes. Auto šoféroval zápasník Matúš Mečár, ktorý podľa polície a svedkov nehody išiel rýchlo, jeho auto zastalo až 200 metrov po zrážke. Lucka bola už len tri minúty od domu, po 3 hodinách v nitrianskej nemocnici zomrela.

„Ja som si v ten večer skôr ľahol, lebo som mal ísť na prvú služobnú cestu do Nemecka, tak sme sa dohodli, že keď príde, zobudí ma, aby sme boli aspoň trochu spolu,“ hovorí o osudnej noci Lukáš. Svojej životnej lásky sa však nedočkal. „Zobudil som sa o 1.30 a posteľ bola prázdna. Začal som tušiť, že je niečo zle, Lucke som sa nevedel dovolať. Potom mi volala jej mama, že je v kritickom stave a je v nemocnici. Keď som tam prišiel, už mi len oznámili, že Lucka umrela,“ opisuje hrozné okamihy.

Mladý pár sa zosobášil len rok pred nehodou po štyroch rokoch chodenia a tešili sa z nového bytu, ktorý si kúpili. „Chceli sme si založiť rodinu, postaviť domček, začalo sa nám dariť v práci, boli sme šťastní, žili sme veľmi krásne a zrazu jej niet,“ smutne dodal.

Analytik sa obul do znalcov

Vodič auta je stále na slobode, polícia ho ešte neobvinila. „Do skončenia vyšetrovania sa nebudeme k prípadu vyjadrovať,“ povedala Renáta Čuháková, krajská policajná hovorkyňa v Nitre. „V uvedenej veci naďalej prebieha vyšetrovanie. Obvinenie doposiaľ nebolo vznesené žiadnej osobe. Do spisového materiálu bol doručený znalecký posudok z odboru súdneho lekárstva a v súčasnosti vypracováva znalecký posudok znalec z odboru dopravy,“ viac prezradil Jaroslav Maček, prokurátor Krajskej prokuratúry v Nitre.

Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského také dlhé vypracovanie dopravného posudku nie je v poriadku. „Je to niečo mimoriadne, ak to trvá tak dlho, je to neprimerané. Vypracovať posudok trvá 1 až 3 mesiace, dlhšie vypracovávanie posudku je veľmi nefér aj voči pozostalým,“ hovorí Jozef Drahovský. „Veril som v políciu, prokuratúru, súdy. Ako sa ukazuje, bol som veľmi naivný. Za pol roka ako pokročili? Nikoho neobvinili. Stále sa vyšetruje. Pol roka. 6 mesiacov,“ vraví skormútený manžel Lukáš.

Matúš Mečár je známy aj svojimi blízkymi vzťahmi s veľmi vplyvnými Bödörovcami z Nitry. Zápasníka dokonca vidno aj na fotografiách z osláv práve s Norbertom Bödörom.