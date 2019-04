Majster El Maestro späť v Trnave: Po urážkach slová chvály

Pozmenil rétoriku, ale nie vzťah k Trnave. Futbalový Spartak ostáva pre neho srdcovkou. Srbského trénera Nestora El Maestra vlani nosili v malom Ríme na pleciach a prezliekli za Supermana. Bol hlavným strojcom ligového titulu po dlhých 45 rokoch. Skoro rok od spontánnych osláv sa excentrický kouč vrátil so svojím bratom Nikonom (25) na miesto činu.

Keďže staršieho Nestora CSKA Sofia predčasne pustila k vode, je voľný. Má dosť času. A z miesta bydliska vo Viedni to do Trnavy nie je ďaleko. Minulý mesiac si v Šamoríne prevzal cenu pre najlepšieho trénera roka u nás. Teraz ho obhajca trofeje pozval na prvé semifinále Slovenského pohára proti Senici (1:0) spojené s autogramiádou pred štadiónom. Záujem fanúšikov bol veľký, rad k podpisom dlhý.El Maestro svoj bývalý tím na trávniku nespoznával. Po zmene vedenia klubu a hromadnom výpredaji hráčov vybehlo proti Senici iba trio, ktoré viedol - Sloboda, Čonka, Yilmaz.Vyfasoval za to pokutu 6 000 eur.Dnes si to už nemyslí.vyhlásil v prestávke zápasu. Hoci sa do Trnavy v najbližšom čase nechystá prísť v úlohe trénera, považuje sa za člena rodiny spartakovcov. „Stále som možno najväčší fanúšik.