V Topoľčanoch prvýkrát v ére nastúpila seniorská reprezentácia: Šatanovci si užívali ošiaľ

Veľká slávnosť! Slovenskí hokejisti odštartovali záverečnú prípravu na májový domáci šampionát zápasom proti Švédsku (0:4). Duel sa odohral na Zimnom štadióne v Topoľčanoch, kde v minulosti nikdy predtým A-tím nezavítal. Aj preto bol o zápas, kde vyrastala hokejová legenda Miroslav Šatan (44), obrovský záujem.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Zápas si, pochopiteľne, nenechali ujsť ani rodičia Šatana, ktorý je aktuálne generálnym manažérom reprezentácie, spoločne s jeho prvým trénerom Jozefom Nemcom s manželkou!

Štadión v Topoľčanoch sa zaplnil do posledného miestečka a aj napriek prehre 0:4 s tímom Švédska diváci slovenský výber po zápase vytlieskali a najmä skandovali meno svojho odchovanca Miroslava Šatana. „Samozrejme, že som rád, že sa tu tento zápas uskutočnil. Minulý rok sme odohrali prípravné súboje vo viacerých mestách, teraz sme zavítali aj do Topoľčian, ktoré bolo voľakedy veľkou liahňou mladých talentov,“ vyjadril sa pre Nový Čas držiteľ všetkých štyroch medailí z MS a víťaz Stanleyho pohára Miroslav Šatan, ktorý na topoľčianskom štadióne vyrastal s ďalšími majstrami sveta s Ľubom Višňovským či Radom Heclom. „Dosť sa to tu pomenilo, zimák má novú strechu, osvetlenie, vynovili sa kabíny, ale stále to dýcha históriou.“

Do hľadiska na zápas prišli aj Mirovi rodičia – otec Emil a mama Margita, spoločnosť im robil Šatanov prvý tréner Jozef Nemec s polovičkou Editou. „Sme veľmi radi, že sme sa dožili toho, že aj tu v Topoľčanoch sa prvýkrát v histórii predstavila seniorská reprezentácia,“ vyjadril sa Šatan starší. „Veď na tomto štadióne sme vychovali majstrov sveta, prežili sme tu toho naozaj veľmi veľa. Som rád, že ľudia tu mohli vidieť prvýkrát národný tím,“ doplnil bývalý úspešný mládežnícky tréner Nemec.