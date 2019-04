Športový riaditeľ Bory prehovoril: Zväzuje Sagana tlak fanúšikov?

Prvý aprílový víkend sa v Belgicku jazdí slávna "De Ronde" a slovenský cyklista Peter Sagan kopíruje model prípravy spred roka.

Namiesto návratu do monackého prechodného domova zostal v Belgicku, kde trénuje spoločne so svojím talianskym spolujazdcom Danielom Ossom. Sagan vynechal v strede týždňa generálku Dwars door Vlaanderen a všetko svoje úsilie zameriava k nedeli. Stotretí ročník monumentálnej klasiky Okolo Flámska sa začne v Antverpách a po 270,1 km vyvrcholí tradične v meste Oudenaarde.

"Sagan robí presne to isté, čo minulý rok. Absolvoval potrebné cvičenia, aby sa jeho telo zotavilo po náročných pretekoch Gent-Wevelgem. Samozrejme, k tomu sme pridali správny tréning, aby bol v nedeľu čo najlepšie pripravený. Počasie nám vyšlo v ústrety. Je celkom príjemné a Peter sa môže v pokoji pripravovať na preteky," povedal športový riaditeľ Bora-Hansgrohe Ján Valach, cituje ho portál cyclingnews.com.

Slovenský šampión sa v rámci prípravy na Okolo Flámska tradične stretol aj s fyzioterapeutom v Nieuwpoorte na pobreží Severného mora, aby sa rýchlejšie zotavil z pretekov Gent-Wevelgem. Tie boli tento rok najrýchlejšie v histórii a Sagan strávil takmer 200 km v úniku.podotkol Ján Valach.

Keďže Peter Sagan v tomto roku výrazne pozmenil svoj jarný kalendár cyklistických jednorazoviek (vynechal z neho viac pretekov v jeho prvej časti), jeho hlavná čast sa začína až teraz podujatím Okolo Flámska. A potom bude v plnej permanencii každú aprílovú nedeľu - 14.4. to bude Paríž-Roubaix, 21.4. Amstel Gold Race a napokon 28.4. ďalšia monumentálna klasika Liége-Bastogne-Liége, kde by sa mal predstaviť vôbec po prvý raz.

"Celé sme to tento rok trochu posunuli, lebo chceme jarnú sezónu zakončiť pretekmi Liége-Bastogne-Liége. Za normálnych okolností sme začínali pretekmi Strade Bianche pred Tirrenom-Adriaticom, dva roky dozadu Peter jazdil aj na Kuurne-Brusel-Kuurne. Takto zostaneme v Belgicku až do Ardenských klasík a uvidíme, čo to dá," vysvetlil Ján Valach.

Trojnásobný majster sveta Sagan v tomto roku vyhral jediné preteky, keď ešte v januári triumfoval v jednej z etáp na austrálskych pretekoch Tour Down Under. Okrem toho má na konte tri druhé, tri tretie, jedno štvrté a dve piate miesta v pretekoch, kde zväčša útočil na víťazstvo. Nemôže ho zväzovať prílišná snaha uspieť spojená s tlakom nedočkavých fanúšikom a médií? Valach, ktorý bol ako vedúci slovenskej výpravy pri všetkých troch tituloch majstra sveta, má na to jednoznačnú odpoveď.Vlani to bolo rovnaké a v Ardenách bol veľmi silný," dodal Valach.