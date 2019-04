Ženu v susedstve všetci poznajú: Uvidíte jej dom zvonka, nebudete sa diviť

Vidieť všetko ružovo? Žiadny problém, ak všetko okolo vás ružové skutočne je.

Presne tak to má Sally Owen (48) z britskej obce Linton. Žena je posadnutá ružovou a v tejto farbe si kupuje úplne všetko. Jej partner, vodič autobusu Jason (51), si na jej záľubu zvykol a sám jej kúpil na Vianoce ružové auto. ,,Vždy nosím ružovú. Všetko je ružové,“ cituje Sally portál Metro.

Jej mánii neušiel ani dom, v ktorom spolu s dcérkou a partnerom býva. ,,Žijeme v tomto dome už 5 rokov, jedného dňa som si pomyslela, že ho treba rozžiariť. Všetky domy v okolí sú rovnaké a chcela som, aby náš vynikal.“ To sa jej skutočne podarilo a jej dom sa stal v dedine atrakciou.

,,Dom rozžiaruje okolie. Vyvoláva rôzne reakcie, najmä u detí a ľudia sa s ním chodia odfotiť. Zvyknú mi predtým zaklopať, či mi to nevadí. Ale ak im to urobí radosť, som šťastná.“ Podobnú rétoriku má aj jej partner Jason. ,,Nevadí mi bývať v ružovom Barbie svete. Ak to robí Sally šťastnou, som šťastný aj ja,“ povedal.