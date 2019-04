Priznanie mladého Slováka doháňa ženy k slzám: Keď si ho prečítate, bude vám do plaču tiež

Krásne napísané! Tak hodnotia ženy priznanie mladého muža na Facebooku.

Ak sa práve nachádzate v zložitej životnej situácii, potrebujete nabrať odvahu odísť zo zničujúceho vzťahu, toto priznanie je určené vám. Je však určené aj všetkým odvážnym ženám, ktoré na svojich ramenách často nesú ťarchu za dvoch. Je krásne, lebo ho napísal muž, ktorý ženám vzdáva hold. Ako naň reagovali samotné ženy, si môžete pozrieť v galérii.

"Som muž, mám 27 rokov a toto priznanie je pre všetky ženy, ktoré sú v dlhodobých vzťahoch či manželstvách a ich muži sú svine. Nebojte sa odísť preč, aj keď máte deti. Dokážete to, ste silnejšie, ako si myslíte. Bojíte sa toho, ako to budú znášať deti? Prenesú sa cez to. Viem to z vlastnej skúsenosti. Otec bol alkoholik, prepil všetko, čo mal, každú jednu výplatu. Mojej mame nedal nič, len utrpení, bolesť a zlé spomienky. Mne dal iba jednu vec do života - ukážkový príklad toho, ako nikdy nechce dopadnúť. Vy matky dokážete veci, o ktorých ani neviete a preto máte môj obdiv.

Moja mama vychovala mňa aj staršieho brata bez pomoci. Každý deň bola v robote od rána do večera a spomínam si, ako som jej vyvolával do práce, kedy príde domov. Čakali sme ju, kým neprišla unavená a zničená, ale dokázala zo mňa aj z brata vychovať mužov, za ktorých sa nemusí hanbiť. Osamostatnil som sa v 24-ke a teraz mám vlastný byt, dobrú robotu a žijem, som tu...

Preto ženy, matky, hovorím vám, choďte preč od tých chlapov, dokážete to, viem, že to bude ťažké a áno, zvyk je železná košeľa... A vám, chlapi, ktorí robíte peklo svojim ženám, poviem len toľko. Na každú sviňu sa varí voda. V živote som sa nikomu neklaňal a ani nebudem. Zaslúžia si to iba dve ženy v mojom živote. Žena, ktorá mi dala život a starala sa o mňa, lebo je pre mňa kráľovná, že to dokázala (ako dieťa som nebol najlepší) a žena, ktorá bude nosiť pod srdcom moje dieťa."