Sonička († 12) zomrela po páde na telesnej: Správanie lekárov je výsmech pre zronených rodičov

Od strašnej tragédie uplynulo už takmer 9 rokov a zatiaľ stále nepadol definitívny verdikt.

Sonička († 12), tretiačka na osemročnom gymnáziu v Giraltovciach, v apríli 2010 spadla na hodine telesnej výchove. Na následky poranení hlavy zomrela v bardejovskej nemocnici. Dvoch tamojších lekárov obžalovali z usmrtenia. Okresný súd ich už raz odsúdil na pokutu 1000 €, hoci im hrozilo až 5 rokov väzenia. Lekári aj prokurátor sa však proti tomu odvolali. Vo štvrtok sa malo konať pojednávanie na Krajskom súde v Prešove, ale zdravotníci sa nedostavili.

Prišli len Soničkini rodičia – Katarína a Radoslav. Tí si strašný deň pamätajú, akoby to bolo včera. Ráno viezli svoju milovanú dcérku zdravú do školy a večer už nežila. Školáčka († 12) narazila do siete pred rozcvičkou na volejbal, spadla a poranila si lebku aj mozog. „Soničku po páde odviezli k obvodenej lekárke. Odtiaľ ju previezli do bardejovskej nemocnice. Tam sanitka prišla o 12.00. Potom sa dlho nedialo nič. Nášmu dievčatku len odobrali krv. O 14.00 som prosila, aby zavolali neurologičku. Odkázala, že príde, keď doambuluje, ak to stihne. Ak nie, tak zajtra...” povedala zronená mamička, ktorá bola v tom čase už v nemocnici.

Pokuta 1000 €

Jej dcérka sa podľa jej slov sťažovala na bolesti hlavy, zvracala a prevažnú väčšinu času spala. „O piatej jej urobili CT vyšetrenie. Ešte my s manželom sme jej holili hlavu pred operáciou a o siedmej večer ju operovali. Onedlho zomrela,” spomína s plačom. „Naši známi-lekári nám povedali, že to bola asi chyba nemocnice. Preto sme to začali riešiť a zisťovať si veci. Dali sme si urobiť i posudok a z neho vyplývalo, že pochybili lekári. Prípadom sa začala zaoberať aj polícia. Vyšetrovanie sa príliš nehýbalo, dokým sa nedostalo z Bardejova do Starej Ľubovne,” vysvetľuje otec. Pokuta 1000 € pre lekárov je podľa nich neprimerane nízka. „Bol problém vôbec ich dostať pred súd. Ale povedali sme si, že zabojujeme aj za iné deti,” uzavreli rodičia.

Bardejovská nemocnica na otázky Nového Času, aké opatrenia boli urobené, aby sa podobné nešťastie neopakovalo a či lekári v nej ešte pôsobia, neodpovedala. Podľa hovorkyne prešovského súdu, Ivany Petrufovej neboli splnené podmienky na verejné zasadnutie súdu. „Pojednávanie bolo odročené na 25.apríl. Obžalovaní sa totiž nedostavili,” uviedla hovorkyňa. Podľa nej sa prokurátor odvolal kvôli neprimerane nízkemu trestu.