Bach prijal najvyšších predstaviteľov Slovenského olympijského a športového výboru

Prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach prijal vo svojom sídle v Lausanne vrcholnú delegáciu Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV).

Boli v nej prezident SOŠV Anton Siekel, čestný prezident František Chmelár a generálny sekretár SOŠV Jozef Liba. Na prijatí sa zúčastnila aj členka MOV na Slovensku Danka Barteková a riaditeľ Olympijskej solidarity MOV, zároveň šéf oddelenia MOV pre styk s národnými olympijskými výbormi (NOV) James Macleod. Na fotografii pred prijatím zľava Jozef Liba, František Chmelár, Danka Barteková a Anton Siekel.

Počas trištvrtehodinovej debaty v dočasnom čísle MOV v lausannskej štvrti Pully predstavitelia SOŠV prezentovali Thomasovi Bachovi aktuálnu pozíciu organizácie po jej transformácii na „strechu“ slovenského športu, ku ktorej došlo 7. decembra minulého roka. Zároveň mu predstavili kľúčové aktivity SOŠV, v rámci toho aj prípravu seminára šéfov misií a generálnych tajomníkov NOV, ktorá sa v Šamoríne uskutoční v máji 2020 – teda len dva mesiace pred olympijskými hrami v Tokiu.

Otvoriť galériu Prezident Medzinárodného olympijského výboru Thomas Bach prijal vo svojom sídle v Lausanne vrcholnú delegáciu Slovenského olympijského a športového výboru.

Prezident MOV ocenil aktivity SOŠV, ale aj prácu Danky Bartekovej v Medzinárodnom olympijskom výbore. Súčasnú podpredsedníčku komisie športovcov MOV menoval Thomas Bach do viacerých komisí MOV a najnovšie aj do pracovnej skupiny, ktorá má posúdiť princípy kandidátskeho procesu na olympijské a zimné olympijské hry a pripraviť odporúčania na úpravu tohto procesu. Danka Barteková v tejto pracovnej skupine reprezentuje Európu. Nielen v súvislosti s jej pôsobením Thomas Bach predstaviteľom SOŠV odporučil, aby veľmi podporovali zapojenie žien do riadenia športovej administratívy.

Počas stretnutia Anton Siekel odovzdal prezidentovi MOV pozvanie na budúcoročnú návštevu Slovenska pri príležitosti plánovaného znovuotvorenia Domu športu v Bratislave, ktorý momentálne prechádza totálnou rekonštrukciou. Thomas Bach pozvanie prijal, termín jeho návštevy bude predmetom ďalšieho rokovania. Naposledy Slovensko navštívil v decembri 2007 v rámci osláv 15. výročia Slovenského olympijského výboru. V tom čase pôsobil ako viceprezident MOV a prezident Nemeckého olympijského a športového zväzu (DOSB).

Thomas Bach informoval slovenských hostí o plánovanom otvorení nového sídla MOV, ktoré vyrastá na mieste predošlého sídla organizácie v lausannskej mestskej časti Vidy. Slávnostné otvorenie supermoderného nového sídla MOV, ktoré bude vďaka pozoruhodnému energetickému a vodnému hospodáreniu i vďaka redukcii množstva odpadov a intergrácii do okolitého prostredia mestského parku vzorom dlhodobej ekologickej udržateľnosti prevádzky, sa uskutoční na tohtoročný Olympijský deň – 23. júna.

Predstavitelia SOŠV si od Thomasa Bacha prevzali striebornú olympijskú medailu zo zápasníckej voľnoštýliarskej súťaže do 120 kg na OH 2008 v Pekingu, ktorú v rámci prerozdelenia medailí po dodatočnom pozitívnom dopingovom náleze pôvodného víťaza pekinskej súťaže Uzbeka Tajmazova dostane zápasnícky reprezentant Slovenska na OH v Pekingu David Musuľbes. Svoju pôvodne bronzovú medailu už Musuľbes odovzdal. Striebornú si prevezme z rúk členky MOV Danky Bartekovej na blížiacom sa 56. valnom zhromaždení SOŠV, ktoré sa uskutoční 26. apríla v Bratislave.

Ešte pred prijatím u prezidenta MOV sa predstavitelia SOŠV v sídle MOV stretli so zástupcom generálneho riaditeľa MOV Pérem Miróom, ktorý má v MOV na starosti vzťahy s olympijským hnutím.

Riaditeľka Medzinárodného oddelenia SOŠV Petra Gantnerová mala v utorok vo vile Mon Repos v Lausanne separátny program v podobe rokovaní s pracovníkmi Olympijskej solidarity MOV a oddelenia MOV pre styk s NOV o projektoch SOŠV. Inštitúcia Olympijskej solidarity MOV dlhodobo výrazne finančne podporuje rozmanité aktivity a projekty Slovenského olympijského a športového výboru.

Na záver pobytu v Lausanne absolvovala celá slovenská delegácia návštevu Olympijského múzea.