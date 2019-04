Organizátori predstavili fanzóny pre šampionát: V Košiciach bude aj stanové mestečko

Oficiálne fanzóny, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou hokejových šampionátov, nebudú chýbať ani v dejiskách MS 2019 v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája).

Špeciálne zóny pre fanúšikov však budú pripravené aj v ďalších piatich mestách. "Fanzóny sú popri samotnom hokeji to najkrajšie na MS, preto sa na to veľmi teším," uviedol 5-násobný účastník MS Marcel Haščák.

V Bratislave vyrastie špeciálna fanúšikovská dedina na námestí pred Istropolisom, v Košiciach v Kulturparku. Obe fanúšikovské zóny tak budú jednoducho dosiahnuteľné pešo priamo zo štadiónov. Fanzóny sa prvýkrát otvoria 10 mája.

"Musia spĺňať bezpečnostné i kapacitné požiadavky. Mnohí sponzori sa už dlhodobo pripravujú na to, ako sa odprezentujú práve vo fanzónach. Aj vďaka tomu budú pre fanúšikov pripravené mnohé atraktívne prvky, ale aj zaujímavé gastronomické možnosti. Vstup do fanzón bude bezplatný a budú ho môcť využiť aj fanúšikovia, ktorí nebudú mať lístky na zápasy. Pri vstupe do fanzón bude potrebné počítať s bezpečnostnými kontrolami," uviedol riaditeľ marketingu SZĽH Vladimír Janček.

Vo fanzónach bude pripravený bohatý sprievodný program, ktorý spríjemnia aj známi rozhlasoví moderátori. "Je to pre nás česť, že môžeme byť súčasťou MS. Spoločne s kolegami sa budeme starať o to, aby bola atmosféra jedinečná nielen pre Slovákov, ale aj pre zahraničných hostí. Veríme, že sa z Košíc dostaneme do Bratislavy, čo by znamenalo, že naši chlapci postúpili zo základnej skupiny," poznamenal moderátor Milan "Junior" Zimnýkoval.

Fanzóny budú rozdelené na dve časti. Prvá bude pariť partnerom a sponzorom MS a v ich stánkoch budú rôzne aktivity pre návštevníkov. Zároveň sa v nich budú každý deň žrebovať vstupenky na zápasy. V rámci fanzón sa budú prezentovať aj obe hostiteľské mestá. Druhá časť fanzón bude zameraná na bohatú ponuku jedál a nápojov v gastro stánkoch s možnosťou sledovať zápasy na veľkoplošných obrazovkách.

"Fanúšikovia a fanzóny sú mimoriadne dôležitou súčasťou MS. Päťkrát som štartoval na šampionáte, takže viem o čom hovorím. Za svetovým hokejom musíme zväčša cestovať, tentoraz príde svetový hokej za nami, čo je fantastické. Do fanzón som v minulosti viackrát išiel aj ja, so synom určite prídeme aj tentoraz. Okrem hokeja je na MS najkrajšie práve to, že je možnosť užiť si fanzónu, fanúšikov," uviedol Marcel Haščák.

Okrem oficiálnych fanzón v Bratislave a Košiciach pripravil Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) aj ďalších 5 tzv. Kaufland fanzón slovenského hokeja. "Chceme byť čo najbližšie k ľuďom a aby hokejom žilo celé Slovensko, nielen Košice a Bratislava. Premietanie zápasov, súťaže o vstupenky, sprievodný program a rôzne atrakcie čakajú na fanúšikov aj v Nitre, Trenčíne, Banskej Bystrici, Martine a Poprade. Tie budú takmer identické ako dve hlavné fanzóny, iba budú trošku menšie. Mestá, v ktorých ich pripravíme, sme vyberali aj preto, že hokej má v nich tradíciu," prezradil riaditeľ marketingu SZĽH Vladimír Janček.

Organizátori košickej časti šampionátu pripravili fanúšikom aj možnosť cenovo prijateľného ubytovania. Stanové mestečko Tent Inn v lokalite kúpaliska Ryba-Anička ponúka ubytovanie v dvojmiestnom stane za 29 eur/noc. "Mesiac pred MS máme ešte dostatok voľných miest na ubytovanie fanúšikov. Na prenájom ponúkame 400 stanov. Záujemcovia si nemusia nič nosiť, poskytneme im postele, vankúše aj prikrývky. K vybaveniu patria aj keramické toalety, čisté sprchy, snack bar, ale aj uzamykateľné skrinky s 24-hodinovým security servisom," povedal prevádzkovateľ stanového mestečka Boris Daniel.