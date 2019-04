Nádherné tehuľky: Herečka Bartalos, moderátorka Alagič a tanečnica Štumpfová ukázali veľké brušká

Krásne budúce mamičky. Tri známe ženy slovenského šoubiznisu nosia pod srdcom svoje prvé bábäko.

Mladá herečka Mária Bartalos skončila pôsobenie v seriáli Oteckovia a je pripravená sústrediť sa na materské povinnosti. Podľa fotky, ktorú zverejnila v piatok, je jasné, že s manželom Adrianom sa svojho uzlíčka šťastia dočkajú už čoskoro. ,,Zjedla som kilo čokolády a takto to dopadlo. Iba žeby nie," napísala vysmiata Mery k fotke a dodala, že je v 33. týždni tehotenstva. Herečka privedie na svet chlapčeka.

V markizáckej relácii Teleráno zase v piatok veľké bruško predviedla tanečnica Katarína Jakeš, za slobodna Štumpfová, ktorá je známa z Let´s Dance. ,,Už za pár dní sa prehupnem do 9. mesiaca tehotenstva, ale energie mám stále viac než dosť. No dobre, už to nie je za dvoch, ale nesťažujem sa. Pripisujem to hlavne zdravej strave, pozitívnemu mysleniu, pravidelným prechádzkam a určite aj genetike,“ prezradila koncom marca na Instagrame. Katka s manželom Borisom čakajú dievčatko.

No a napokon je tu moderátorka a modelka Jasmina Alagič. Jej partner, raper Rytmus, sa pochválil fotkou, na ktorej svojej láske bozkáva bruško. Dvojica oznámila Jasminino tehotenstvo na Vianoce. „Tešíme sa z tohto daru, sme vďační za všetku radosť, ktorú nám dáva, aj keď je ešte len v brušku. Chceli sme sa s vami o tento zázrak podeliť,“ oznámila vtedy kráska. Spolu s Rytmusom sa nevedia dočkať synčeka.