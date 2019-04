Nelegálny predaj áut dovezených z Nemecka: Obrala firma štátnu kasu o 2,6 mil. eur?

Finančná správa zaistila doklady spoločnosti z Bratislavského kraja, ktorá predávala ojazdené autá. Spoločnosť je podozrivá z porušovania daňových predpisov s predpokladanou škodou voči štátnemu rozpočtu za viac ako 2,6 mil. eur.

Ide o ďalší prípad nelegálneho predaja automobilov. V marci totiž kriminalisti zaistili účtovníctvo z rovnakého dôvodu aj predajcovi z Trnavského kraja.

Kriminalisti finančnej správy zaistili na viacerých miestach na území Slovenska účtovné doklady daňového subjektu z Bratislavského kraja podozrivého z porušovania daňových predpisov v oblasti DPH. Išlo o daňový subjekt, ktorý v rámci svojej podnikateľskej činnosti predával ojazdené motorové vozidlá dovezené z viacerých autobazárov z iného členského štátu Európskej únie - z Nemecka. Pri týchto transakciách však existuje dôvodné podozrenie z nepriznania dane z nadobudnutia tovaru z iného členského štátu a následne nepriznania dane pri predaji.

Podľa predbežných zistení mal predajca v priebehu štyroch rokov priviezť a potom predať vyše 1 650 osobných áut zákazníkom po celom Slovensku. Na základe požiadavky zákazníkov o kúpu vozidla obchodník vycestoval aj so zákazníkmi do Nemecka. Autá kúpil a následne previezol na Slovensko. Pri takto nadobudnutých vozidlách mal tovar zdaniť slovenskou daňou. To však podľa doterajších zistení nerobil. Vozidlá kupovali fyzické osoby, pričom časť z vozidiel následne končila v autobazároch po Slovensku. Kriminalisti zaistili účtovné doklady podnikateľského subjektu za obdobie štyroch rokov.

Podľa predbežných analýz finančný únik na dani z pridanej hodnoty predstavuje sumu viac ako 2,6 mil. eur. V prípade dokázania viny hrozí podozrivým z trestného činu skrátenia dane a poistného trest odňatia slobody na 7 až 12 rokov - informovala v piatok dopoludnia hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová.

Čas.sk oslovil policajné prezídium, či je v kauze niekto zatknutý, obvinený a ktorá zložka polície sa prípadom zaoberá. Na odpoveď čakáme.