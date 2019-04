Britská premiérka požiadala o odklad brexitu na 30. júna: Je otázne, či jej to prejde

Britská premiérka Theresa Mayová požiadala predsedu Európskej rady Donalda Tuska o odklad brexitu do 30. júna.

"Je frustrujúce, že sme tento proces nedoviedli do úspešného a usporiadaného výsledku," napísala politička v liste predsedovi. "Vláda Veľkej Británie zostáva odhodlaná dospieť k takémuto cieľu a v tejto výnimočnej dobe bude aj naďalej konštruktívnym a zodpovedným členom Európskej únie v súlade s povinnosťou úprimnej spolupráce," dodala.

Krajina by mala opustiť úniu 12. apríla, členovia britského parlamentu však zatiaľ nedospeli k žiadnej dohode. Donald Tusk predtým navrhol, aby Veľká Británia dostala ďalších dvanásť mesiacov na odchod z únie. Jeho plán by pritom Británii umožnil odísť aj skôr, ak by prípadnú dohodu schválil parlament. Takéto riešenie však musia na budúci týždeň schváliť na samite lídri EÚ.