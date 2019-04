Falošný lekár vylákal od dôchodkyne tisíce eur: Vymyslel si nehodu jej syna v Prešove

Muž, ktorý sa do telefónu predstavil ako lekár, vylákal od dôchodkyne v Košickom kraji tisíce eur. Seniorke tvrdil, že jej syn mal nehodu na východnom Slovensku. Poslala mu dôchodkyňa peniaze?

Kriminalisti riešia prípad, ktorý sa stal v stredu v Košiciach. Muž zatelefonoval dôchodkyni (85), predstavil sa ako doktor Ján Ivan s tým, že jej syn mal nehodu v Prešove. Od seniorky žiadal, aby poslala 4500 eur prostredníctvom pošty na účet spoločnosti do Poľska, čo dôchodkyňa urobila - informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Podozrivé osoby sa často predstavujú ako zástupcovia rôznych inštitúcií (Červený kríž, zamestnanci elektrární, plynári, pracovníci vodárenskej spoločnosti a pod.)

Polícia upozorňuje a varuje

Polícia vyzýva rodinných príslušníkov, susedov, starostov, ktorí prichádzajú do kontaktu s osamelo žijúcimi staršími osobami, aby ich upozornili na takéto podvodné konanie páchateľov. Aby si dôveryhodnosť telefonátov overili u najbližších príbuzných, opakovane ich upozorňovali, aby nepúšťali cudzie osoby do svojich príbytkov, nekontaktovali sa s cudzími osobami osamote. Aby v žiadnom prípade nevyberali z uschovaných miest peňažnú hotovosť a cennosti v prítomnosti neznámych osôb. Pri objasňovaní týchto prípadov polícia uvíta, aby občania kontaktovali políciu už pri prvých náznakoch, že ich chce niekto uviesť do omylu a pripraviť o peniaze. A to aj vtedy, ak by sa podvodné konanie nepreukázalo.