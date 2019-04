Tínedžerka sa zobudila s nafúknutým bruchom: O 45 minút sa jej obrátil život naruby

Jedno ráno zmenilo mladému dievčaťu celý život.

Osemnásťročná Emmalouise Leggate si išla večer ľahnúť s plochým bruchom, no ráno vyzeralo jej telo úplne inak. Tínedžerka zo škótskeho Glasgowa sa zobudila s nafúknutým bruchom a o necelú hodinu sa dozvedela aj šokujúci dôvod. Emmalouise, ktorá brala antikoncepciu, až do poslednej chvíle nevedela, že je tehotná.

Mladé dievča už jedno dieťa má takže si rýchlo uvedomila, čo sa s jej telom deje. Spolu so svojou babičkou Louise (63) vyrazili do nemocnice. Pôrod prebehol tak rýchlo, že Emmalouise priviedla dcérku na svet o necelú hodinu neskôr na parkovisku nemocnice. Dievčatko, ktoré sa narodilo úplne zdravé, dostalo meno Ciara Louise.

"Úplne ma to šokovalo. Babička tomu tiež nemohla uveriť. Máme veľké šťastie, že bábätko je v poriadku. Počas celého tehotenstva som nemala ranné nevoľnosti, dokonca som ani necítila, že by ma dcérka kopala. Lekári si tiež nevedeli vysvetliť, prečo som nemala tehotenské brucho," cituje Emmalouise portál Mirror. Jedinou zmenou, ktorú si všimla bolo mierne priberanie, no ani vo sne jej nenapadlo, že súvisí s tehotenstvom. "Trochu som pribrala, videla som to na tvári, rukách a nohách, ale nie na bruchu. Začali sme chodiť na prechádzky a upravilo sa to."

Pyšná mama pomenovala dcérku Ciare a ako stredné meno vybrala Louise po prababičke, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri jej narodení. Emmalouise začala rodiť v aute po ceste do nemocnice a babička pri tom asistovala. "Keď sa malá narodila babka bola úplne šokovaná. Našťastie mala v aute veľkú deku a Ciare sme do nej zabalili," spomína na osudný deň. Hrdá prababička potom každého zastavovala a ukazovala nový prírastok do rodiny. Novopečená mamička s dcérkou museli ostať v nemocnice dva dni a podrobiť sa rôznym testom. Našťastie sú obe v poriadku.

Emmalouise a jej partner Sean (19) majú spolu už dve deti a sú presvedčení, že ďalšie prekvapenie zažiť nechcú. "Podľa mňa to bola najlepšia vec, aká sa mi mohla stať. No ďalšie deti už nechcem," uzavrela.