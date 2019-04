Obranca Jaroš sa zranil! Kto zo Slovákov je z NHL pre reprezentáciu už voľný?

Obranca Ottawy Senators Christián Jaroš (23) si tento rok play off v NHL nezahrá. Jeho tím šancu na miestenku stratil už dávnejšie.

V noci Ottawa prehrala v Buffale 2:5, čo je však horšie, prišla o slovenského obrancu Christiána Jaroša, ktorý zo stretnutia nútene odstúpil v 28. min pre zranenie dolnej končatiny. Rozsah jeho zdravotnej indispozície však nie je známy. Úraz utrpel, keď ho počas oslabenia trafila strela Conora Shearyho. Puk sa následne odrazil ku Kylovi Okposovi, ktorý vyrovnal na priebežných 2:2. Jaroš potom odohral ešte jedno striedanie, no neskôr už do duelu nezasiahol. Predtým stihol absolvovať viac ako šesť minút. Ottawa dohrávala stretnutie iba s piatimi obrancami.

Senators čaká v tejto sezóne NHL už iba sobotňajší zápas na domácom ľade proti Columbusu. Už dlhšie je zrejmé, že Ottawa bude absentovať v play off, patrí jej posledná priečka v celej súťaži. Jaroš vo svojej prvej celej sezóne v severoamerickej profilige absolvoval dosiaľ 60 zápasov so ziskom 10 bodov za jeden gól a deväť asistencií. Jeden štart pridal aj na farme v nižšej AHL za Belleville.

Jaroš je jedným zo zámorských hráčov, ktorý by mohol posilniť slovenskú reprezentáciu na blížiacom sa svetovom šampionáte.

Šancu na play off startila Arizona, ktorá zvíťazila na ľade Vegas Golden Knights 4:1 aj vďaka gólu slovenského útočníka Richarda Pánika (bol pre neho 14. v sezóne). Hráči Coyotes však po víťazstve nemali radosť, pretože definitívne prišli o šancu postúpiť do play off, kam sa naposledy prebojovali v sezóne 2011/12. Posledným tímom v Západnej konferencii, ktorý si zabezpečil miestenku vo vyraďovacích bojoch je Colorado. Avalanche potrebovali na postup bod, napokon získali dva po domácom víťazstve 3:2 po predĺžení nad Winnipegom, hoci prehrávali po prvej tretine 0:2.

Z víťazstva sa netešil útočník Montrealu Tomáš Tatar, jeho tím podľahol domácemu Washingtonu 1:2. O dvoch bodoch pre obhajcu Stanleyho pohára rozhodol gólom v 23. min Nic Dowd. Tatar odohral takmer 18 minút, prezentoval sa 2 strelami na bránku, 1 "hitom" a zablokoval 1 strelu súpera. Šance Montrealu na postup do play-off sa ďalším nezdarom znížili na minimum.

Play-off si zahrajú:

Erik Černák (Tampa Bay)

Jaroslav Halák, Zdeno Chára (Boston)

Martin Marinčin (Toronto)

Na play-off už nemajú šancu:

Richard Pánik (Arizona)

Andrej Sekera (Edmonton)

Christián Jaroš (Ottawa)

O play-off ešte bojujú:

Tomáš Tatar (Montreal) - šanca na postup je minimálna