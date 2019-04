Halákove piate čisté konto v sezóne, ďalší traja s miestenkou do play off

Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák (33) z Bostonu Bruins zaznamenal shutout pri víťazstve 3:0 v stretnutí zámorskej NHL v Minnesote.

Pre 33-ročného Haláka, ktorý kryl 26 striel domácich, to bolo v profilige piate čisté konto v sezóne, resp. 47. v kariére. Postup do play off si v noci na piatok zaistili hokejisti Caroliny, Pittsburghu a Colorada.

V drese Bostonu nehral kapitán Zdeno Chára, pri debute v NHL skóroval Zach Sensyshyn. Arizona zvíťazila na ľade Vegas Golden Knights 4:1 aj vďaka gólu slovenského útočníka Richarda Pánika, bol pre neho 14. v sezóne.

Pittsburgh zdolal doma Detroit 4:1 a zaistil si postup do nadstavby. To isté sa podarilo Caroline, ktorá na domácom ľade pokorila New Jersey 3:1 a do play off postúpila prvýkrát od roku 2009. Colorado potrebovalo na postup bod, napokon získalo dva po domácom víťazstve 3:2 po predĺžení nad Winnipegom, hoci prehrávalo po prvej tretine 0:2.

Tampa Bay zvíťazila na ľade Toronta 3:1 a zaknihovala už 61. triumf v sezóne, jej slovenský obranca Erik Černák nebodoval. V domácom drese absentoval zadák Martin Marinčin. Buffalo zdolalo Ottawu s obrancom Christiánom Jarošom 5:2 a zastavilo sériu ôsmich prehier.

Výsledky:

Buffalo - Ottawa 5:2 (1:2, 2:0, 2:0)

Góly: 9. Olofsson (Dahlin, Eichel), 27. Okposo (Sheary, Ristolainen), 29. S. Reinhart (Eichel), 52. Eichel (Olofsson, S. Reinhart), 53. Pominville - 3. Duclair (Ceci, Balcers), 10. Pageau (Bödker, Veronneau)

Christián Jaroš (Ottawa) 6:06 min, -1, zablokoval 1 strelu súpera

Carolina - New Jersey 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Góly: 11. Foegele (D. Hamilton, Slavin), 22. Faulk (Aho, T. Teräväinen), 57. Niederreiter (Aho, Williams) - 5. A. Greene (M. McLeod, Zacha)

Florida - NY Islanders 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 0:1, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 53. Huberdeau (Yandle, Montembeault) - 22. B. Nelson (Dal Colle, Josh Bailey), rozhod. sam. nájazd: B. Nelson

Pittsburgh - Detroit 4:1 (2:1, 1:0, 1:0)

Góly: 11. Guentzel (Määttä, Crosby), 19. P. Kessel (Crosby, Hörnqvist), 36. P. Kessel (Malkin), 47. Crosby (P. Kessel, Hörnqvist) - 8. Puempel (Hronek, Hirose)

Toronto - Tampa Bay 1:3 (1:0, 0:1, 0:2)

Góly: 5. Marner (Hyman) - 26. Stamkos (McDonagh), 55. Killorn (Stamkos, Sergačov), 60. Kučerov (McDonagh)

Erik Černák (Tampa Bay) 21:03 min, +1, 4 strely na bránku, 3 "hity", zablokoval 3 strely súpera

Washington - Montreal 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Góly: 19. Eller (Connolly, Hagelin), 23. Dowd (Burakovsky) - 20. S. Weber (Armia, Danault)

Tomáš Tatar (Montreal) 17:43 min, 2 strely na bránku, 1 "hit", zablokoval 1 strelu súpera

Minnesota - Boston 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Góly: 29. Nordström (Acciari, Grzelcyk), 58. Pastrňák (DeBrusk, Carlo), 58. Senyshyn (Marcus Johansson, Kampfer)

Jaroslav Halák (Boston) odchytal celý zápas a pochytal všetkých 26 striel súpera

Nashville - Vancouver 3:2 (0:2, 1:0, 2:0)

Góly: 21. Sissons (Bonino, Watson), 56. Bonino (Watson, Ellis), 60. Johansen (F. Forsberg) - 9. Markus Granlund (Q. Hughes, Pearson), 20. Pearson (Q. Hughes, Spooner)

St. Louis - Philadelphia 7:3 (5:3, 1:0, 1:0)

Góly: 3. Barbašev (Steen, Pietrangelo), 4. R. O'Reilly (Perron, B. Schenn), 6. Steen (Sundqvist, Pietrangelo), 7. Maroon (Bozak, R. Thomas), 10. Perron (Pietrangelo, Tarasenko), 34. B. Schenn (Dunn, Tarasenko), 51. Steen (Barbašev) - 7. Lindblom (Hartman, Laughton), 8. J. van Riemsdyk, 20. Giroux (Couturier, J. van Riemsdyk)

Colorado - Winnipeg 3:2 po predĺžení (0:2, 1:0, 1:0 - 1:0)

Góly: 26. Barrie (Zadorov, C. Wilson), 51. Söderberg (Jost, Girard), 62. E. Johnson (MacKinnon) - 11. Scheifele (Connor, Byfuglien), 18. Ehlers (Trouba, Perreault)

Edmonton - San Jose 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Góly: 3. Draisaitl, 24. Draisaitl (Benning, McDavid) - 9. Sörensen (J. Thornton, Middleton), 11. Burns (Hertl), 39. Nyquist (Burns, E. Kane)

Andrej Sekera (Edmonton) 15:10 min, 1 strela na bránku

Vegas - Arizona 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)

Góly: 17. Mark Stone (Stastny) - 18. PÁNIK (Keller, Dvorak), 29. Stepan (Crouse), 37. Stepan (Crouse, Demers), 53. Garland

Richard Pánik (Arizona) 18:13 min, 1+0, 3 strely na bránku, 3 "hity", zablokoval 1 strelu súpera.