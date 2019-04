Zlom v prípade, ktorý pohol Amerikou: Našiel sa 8 rokov nezvestný chlapec?!

Americká polícia overovala totožnosť štrnásťročného chlapca, ktorý tvrdil, že je Timmothy Pitzen, nezvestný od roku 2011, kedy jeho matka spáchala samovraždu.

Aktualizácia



DNA testy preukázali, že chlapec, ktorý sa vydával za Timmotyho, nie je on. Informovala o tom FBI prostredníctvom svojho konta na Twitteri.



Chlapec tvrdil, že dokázal utiecť dvom mužom, ktorí ho držali v zajatí. Jasno do prípadu majú podľa médií vniesť testy DNA. Chlapec sa našiel v stredu v Newporte v štáte Kentucky uprostred Spojených štátov. Podľa amerických médií si ho všimla okoloidúca, ktorej sa zdalo, že chlapec vyzerá ako stratený a má pomliaždenú tvár. Policajtom povedal, že dokázal utiecť dvom belochom, ktorí ho sedem rokov držali v jednom moteli v susednom štáte Ohio.

Opísal ich ako kulturistov potetovaných obrázkami hadov a pavúkov. Predovšetkým však tvrdil, že je Timmothy Pitzen, ktorého zmiznutie v štáte Illinois pred ôsmimi rokmi vyvolalo veľký rozruch. Ráno v máji 2011 Amy Fry-Pitzenová vyzdvihla svojho syna Timmothyho, vtedy šesťročného, ​​zo školy na predmestí Chicaga, bez toho aby o tom dala vedieť zvyšku rodiny. O dva dni neskôr bola nájdená v hoteli, kde si prerezala tepny. Chlapec pri nej nebol, ale v izbe zanechala odkaz, že Timmothy je v bezpečí u ľudí, ktorí na neho dajú pozor.

"Nikdy ho nenájdete," tvrdila. Vďaka pouličným kamerám polícia dokázala vysledovať, že matka a syn prešli skoro 800 kilometrov, pozreli sa do zoo a dvoch aquaparkov. Od tej doby sa ale po chlapcovi zľahla zem a polícia po ňom nenašla žiadnu stopu. Jeho otec však naďalej veril, že je nažive. Pred dvoma rokmi povedal novinárom, že si nedokáže predstaviť, že by žena mohla ublížiť ich dieťaťu. Timmothyho babička medzitým televíziu ABC povedala, že dúfa, že sa jej vnuk našiel. "Naozaj dúfam, že je to on, že je v poriadku a že sa k nám vráti," vyhlásila Alana Andersonová.