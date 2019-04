Mladík sa oženil so ženou, ktorá mu darovala obličku: Lekári mu teraz oznámili krutú správu

Zdravotné problémy dohnali muža takmer na smrteľnú posteľ. Kylea Froelicha (28) dostala z najhoršieho láska jeho života, teraz sa však opäť ocitol v ohrození života.

Kyle Froelich sa narodil s ťažkou chorobou poškodzujúcou jeho obličky. V roku 2010 sa jeho stav zhoršil natoľko, že mladý muž musel čo najskôr podstúpiť transplantáciu, inak by sa ocitol v bezprostrednom ohrození života. Ako informuje People, jeho boj o život mu priniesol viac ako len novú obličku. Kvôli jeho vzácnej krvnej skupine musel dostať krv len od vopred vytipovaného darcu so skupinou 0. A tým darcom bola Chelsea Clair, ktorá v roku 2013 súhlasila s operáciou.

Keď sa Kyle po náročnom zákroku zotavil, dvojica začala spolu randiť. Po čase sa vzali a teraz sa starajú o dcérku (12) a synčeka (6), ktoré má Chelsea z predchádzajúceho vzťahu. Choroba však udrela nanovo. "Vedeli sme, že to príde, no rýchlosť, akou darovaná oblička vypovedala, nás prekvapila," povedal doktor, ktorý ho lieči. Jeden rok. Presne to je čas, ktorý má Kyle na to, aby si našiel vhodného darcu. Inak hrozí dialýza a potenciálne aj smrť.

"Už sme to zvládli predtým, snažím sa byť pozitívna," povedala pre médiá Chelsea. Zároveň však dodala. "neskrýva obavy Chelsea. "Mne už nezostala žiadna ľadvina, ktorú by som mu mohla dať, dúfam, že sa niekto nájde a zachráni mi ho," uzavrela.