Zdravotná sestra si v nemocnici všimla osamelé bábätko: Dnes sú z nich matka a dcérka

Osud píše naozaj zvláštne príbehy a niekedy dá dokopy dve duše, ktoré by sa za normálnych okolností nestretli.

Inak to nebolo ani v prípade vrchnej sestry z nemocnice v americkom Massachutetts Liz Smith. Raz sa prechádzala po nemocnici, keď tam uvidela maličké dievčatko ležiace v postieľke. "Hneď som sa sestričky spýtala, kto je ten anjelik, a tak mi rozpovedala jej príbeh." Maličká Gisele totiž v nemocnici za celý ten čas nemala ani jednu návštevu. Jej biologická matka je závislá na heroíne a tak sa o vtedy 8-mesačnú dievčinku nezaujímala. Podľa portálu Womenintheworld závislosť ženy, ktorá maličkú princeznú porodila, takmer pripravila dieťatko o život. Jedlo mohla prijímať len špeciálnou rúrkou a mala aj poruchu dýchania.

"Hneď, ako som ju uvidela, zamilovala som sa do niečoho v jej krásnych modrých očiach. Priťahovala moju pozornosť, musela som urobiť niečo, aby bola v bezpečí," opísala Liz. O tri týždne neskôr si už maličké dievča niesla domov. Súd, ktorý tak rozhodol, však pripomenul, že kedykoľvek sa biologickí rodičia prihlásia o Gisele, bude znova zasadať a zhodnotí, u koho zostane. A ten deň naozaj prišiel.

"Keď som dostala telefonát s rozsudkom, nevedela som, čo mám robiť, bola som šťastná a smutná zároveň." Súd totiž rozhodol, že biologická rodina malej bojovníčky nie je spôsobilá na jej výchovu. "To, čo bola radosť pre mňa, bol smútok pre inú rodinu. Bolo mi ich ľúto." Dnes už takmer trojročná Gisele síce stále musí používať trubičku na jedenie, jej zdravotný stav sa však stále zlepšuje. "Jej obľúbenou pesničkou je You Are My Sunshie (Si moje slnko), vždy keď si ju pospevuje, hovorím si v duchu, že ani nevie, aká pravda to je," uzavrela šťastná mamička Liz.