Slováci hodnotia debakel so Švédskom: Nohy nám nešli podľa predstáv

Prvý prípravný zápas pred domácimi majstrovstvami sveta nedopadol pre slovenských hokejistov priaznivo. Tímu Švédska nedokázali streliť gól a prehrali 0:4.

Hlasy po zápase:

Craig Ramsay, tréner SR: "Myslím si, že začiatok zápasu bol dobrý, vyhrávali sme buly, naháňali sme ich, ale potom nás na osem minút zatlačili do nášho vlastného pásma. Stiahli sme sa a prehrávali sme súboje, oni dali gól z dorážky. Od desiatej minúty sme opäť začali hrať, dostali sme ich pod tlak a vytvorili sme si nejaké šance. Opäť však prišlo k tomu, že nedokážeme dať ľahko góly. Mali sme šance, ale nedokázali sme ich premeniť. Na tím, ktorý sa len teraz dal dokopy, sme ukázali odvahu, prehrávali sme, ale nevzdali sme sa, za stavu 0:3 sme ich naháňali a vytvorili sme si veľa šancí najmä pri presilovkách. Tie boli naozaj dobré, ale jednoducho musíme dávať góly. Aspoň že sme vyhrali v nájazdoch."

Ladislav Nagy, kapitán a útočník SR: "Dnes nám nešli nohy podľa predstáv, viacerí chalani skoro dva týždne nehrali zápas a bolo to vidieť. Ani ja som sa necítil bohvieako, musíme sa dostať do zápasového rytmu. Mali sme nejaké šance, škoda, že nám to nepadlo. Oni dali dva góly z presiloviek, aj my sme mali dve, ale nepremenili sme ich. Od začiatku prípravy sme mali štyri tréningy, zatiaľ sa len zohrávame a z našej strany to dnes nebolo ono. Pri šanciach sme to niekedy až príliš prekombinovali, musíme sa viac tlačiť do bránky a viac strieľať."

Adam Liška, útočník SR: "Potvrdilo sa to, čo som očakával. Švédsky tím prišiel s hráčmi, ktorí sú veľmi rýchli, technickí a hrali veľmi dobre. Mrzí ma, že sme nedali góly, v ofenzíve sa musíme zlepšiť. Aj ja som mal šancu a nezobral som to na seba, ale skúsil som ešte nahrať. Poučím sa a v budúcnosti to skúsim riešiť lepšie."

Matej Paulovič, útočník SR a strelec rozhodujúceho nájazdu v doplnkovom rozstrele: "Prvých desať minút sme nemali ani poriadne strelu na bránku. Po nich sme si povedali, že musíme hrať viac v súperovom pásme, potom prišli aj naše šance. Tie musíme proti takému mužstvu využiť. Mali sme pár dobrých striel od modrej čiary, ale chýbal nám hráč pred bránkou, to v dnešnom hokeji brankár chytí. Nečakal som, že pôjdem na doplnkový nájazd, mám niečo nacvičené, vyšlo mi to."

Radovan Puliš, útočník SR: "Bol to ťažký súper, Švédi veľmi dobre korčuľovali. Z tých šancí, čo sme si vypracovali, sme nedali góly, čo je škoda, lebo by sa nám úplne inak hralo. Švédi hrali veľmi dobre, boli silní na puku. Nám to dnes nepadalo, aj mne chýbalo v koncovke trochu šťastia. Je nám to ľúto, lebo prišlo veľa divákov, neustále nás povzbudzovali. Nič sa nedeje, stále máme čas to vyladiť."

Július Hudáček, brankár SR: "Prvých 7-8 minút sme sa Švédov zbytočne báli, boli vo všetkom rýchlejší, dali rýchly gól. Po power breaku sme sa na striedačke prebrali, začali sme sa hrať lepšie a boli tam fázy, keď sme hrali veľmi dobre. Švédi ukázali svoju silu, praktizovali to, čo hrajú vo švédskej lige, teda strela, teč a samá dorážka. V tom bol hlavný rozdiel. Mne sa chytalo ťažko, po mesiaci, v novom výstroji. Každú tretinu to však bolo lepšie. Enroth chytal vynikajúco, ale 99 percent striel videl. Takého brankára je ťažko prekonať, keď všetko vidí. Zápas sa lámal za stavu 0:2, keď sme mali šancu, ale zbytočne sme si tam prihrávali, mali sme to napáliť z prvej, zápas by bol iný."