Nový katamarán spojil slovenské a rakúske hlavné mestá: Za rodinnú plavbu do Viedne až 120 eur

Poriadne drahý špás! Spojenie hlavného mesta s Viedňou zabezpečuje nielen vlaková a autobusová doprava, ale aj lodná. Oba suchozemské varianty sú celkom ekonomické, vodná cesta však vyjde draho.

Turisti si však obojsmerné spojenie po hladine Dunaja celkom obľúbili a prevádzkovateľ preto predstavil na túto sezónu nový katamarán. Z paluby Twin City Liner vidno Malé Karpaty či Podunajsko.

Katamarán, ktorý predstavili vo Viedni ešte minulý týždeň, má kapacitu 250 miest a loď nahradila dve menšie. Trasu z nášho hlavného mesta do rakúskeho zvládne za hodinu a štvrť a turisti majú zaručený prvotriedny komfort.

Samozrejmosťou je moderný klimatizovaný interiér, bezbariérový prístup, preprava bicyklov a reštauračné služby.rozširujeme spoluprácu s rakúskymi partnermi v oblasti turizmu,“ vysvetľuje predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Podľa sprievodcov v tomto období využívajú loď hlavne zahraniční turisti, no v lete sú početne zastúpení aj Slováci. „Turisti si chcú pozrieť najmä Hrad, lebo ho vidia z lode, a je to krásny pohľad,“ povedala manažérka kancelárie atrakcií pre turistov Svetlana Hofstädter. Plavbu do Viedne si vyskúšala aj Lucia (42), ktorá pochádza z Bratislavy, no žije v Taliansku. „Boli sme na výlete vo Viedni, a keďže som sa už pred rokmi takto plavila s manželom, chcela som, aby to zažila aj dcéra Viktória a naše kamarátky Monika a Lara,“ usmiala sa Lucia. Výletníčky sa zhodli, že plavba bola výborná.

Nový katamarán