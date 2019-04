Čo zabilo rodinu poslanca Hrnka? Zverejnili oficiálnu správu o páde boeingu

Pilot bol bezmocný! V prípade pádu lietadla Boeing 737 Max-8 smerujúceho z Etiópie do kenskej metropoly Nairobi, nastal ďalší posun. Podľa predbežnej vyšetrovacej správy dodržala posádka pred tragédiou všetky odporúčané postupy.

Fotogaléria 18 fotiek v galérii

Niektoré úkony dokonca viackrát zopakovala v snahe zachrániť seba i pasažierov. Predbežné informácie naznačujú, že najbližšia trojčlenná rodina poslanca Antona Hrnka, slovenská novinárka Danica a ďalších 153 ľudí bolo dopredu odsúdených na smrť a pilot s tým nemohol nič spraviť...

So strojom bojovali až do poslednej chvíle. Etiópska ministerka dopravy Dagmawit Mogesová a riaditeľ Ethiopian Airlines Tewolde GebreMariam vo štvrtok iba necelý mesiac po tragédii na tlačovej konferencii prezentovali predbežné výsledky analýzy čiernych skriniek z havarovaného lietadla. „Sme veľmi hrdí na našich pilotov, že dodržali pokyny výrobcu (platné) pre stav núdze, ako aj na vysokú úroveň ich profesionálnych výkonov v takej extrémne ťažkej situácii,“ vyhlásil šéf leteckej spoločnosti, ktorej patril havarovaný stroj.

Zlyhala technika

Ak vinu nenesie pilot, kto potom? Podľa odborníkov, ktorých správa cituje, pripravila o život všetkých ľudí na palube chyba MCAS-u - stabilizačného systému lietadla. Ten potrebuje množstvo údajov zo senzorov, napríklad o výške, rýchlosti letu či o náklone. Ak má lietadlo problém, systém MCAS sa snaží nájsť optimálne riešenie.

Ak dostane zlé informácie alebo nefunguje správne, je chybné aj riešenie systému MCAS. V tomto prípade systém pravdepodobne vyhodnotil, že lietadlo nemá dostatočnú rýchlosť a treba ju okamžite rapídne zvýšiť. Autopilot to chcel docieliť tým, že začal prudko klesať.

To mal byť aj prípad etiópskeho boeingu, ktorého systém čoskoro po vzlietnutí, len vo výške 137 metrov, začal na základe chybných informácií zo senzorov posielať prudko k zemi a piloti sa márne snažili dostať stroj pod kontrolu. Podľa denníka Wall Street Journal to dokazujú aj výňatky z ich poslednej konverzácie. Lietadlo následne havarovalo len šesť minút po štarte.

Nestalo sa to prvýkrát

Americký Federálny letecký úrad (FAA) už skôr uviedol, že dáta zo satelitov ukázali, že pohyby letu ET302 pred pádom boli podobné pohybom letu 610 spoločnosti Lion Air, ktorý sa zrútil pri Indonézii v októbri a v ktorom zomrelo 189 ľudí. Obe lietadlá leteli s nepravidelnými zmenami nadmorskej výšky, čo by mohlo naznačovať, že obaja piloti mali problémy s kontrolou stroja.

Krátko po vzlietnutí sa obe posádky usilovali vrátiť na letisko, ale nepodarilo sa im to. Situácia po oboch tragédiách si vynútila pozastavenie prevádzky týchto boeingov po celom svete. V predbežnej správe je aj odporúčanie vyšetrovateľov nehody, aby Boeing preveril systém ovládania letu a rovnako by ho mali skontrolovať i letecké úrady ešte predtým, ako sa lietadlo uvedie do prevádzky.

Štyria mŕtvi Slováci

Počas tragickej nehody zomrela na palube lietadla až štvorica slovenských občanov. Poslanec za SNS Anton Hrnko stratil v priebehu sekundy manželku Blanku, syna Martina a dcéru Michalu, ktorí boli na poznávacom výlete. Ďalšou Slovenkou, ktorá v lietadle sedela nezávisle od Hrnkovcov, bola Danica Olexová - novinárka a rozvojová pracovníčka. Nový Čas informoval, že pozostalí obetí majú automaticky nárok na 150 000 eur odškodného za jedného zosnulého. Žiadne peniaze však nenahradia prítomnosť milovaných...

SYSTÉM NEREAGOVAL RÝCHLO

Peter Švec, pilot, kandidát do eurovolieb za stranu Národná koalícia

- Úlohu zohral nový systém zabraňovania pádu lietadla, tzv. MCAS. Systém pri vyhodnotení pádovej situácie automaticky potlačí nos lietadla a vyváženie stabilizátora smerovaním nosa lietadla do

zeme. Je evidentné, že ide o dizajnový nedostatok. Systém reagoval neúmerne dlho a pilotom vytvoril veľmi zložitú situáciu a obmedzil možnosti vyriešenia problému. Je viac ako isté, že bez výcviku

tento prípad nebolo možné zo strany pilotov riešiť dostatočne rýchlo a boli v príliš malej výške na to, aby sa im to podarilo.

Toto sa zistilo v správe: