Našli poklad majiteľov slovenských baní: Stratená loď niesla vzácny náklad, ktorý sa ťažil u nás

Tomu sa povie nález! Pri holandskom pobreží objavili vrak lode z roku 1540. Na jej palube bolo 5 ton medi, ktorá patrila Fuggerovcom. Bohatá podnikateľská rodina ju ťažila v baniach na Slovensku a vyvážala do celého sveta.

Vrak lode našli náhodou. Na začiatku roka totiž spadlo z lode MSC Zoe do mora 345 kontajnerov. Niektoré vyplavilo na breh, iné klesli na dno. Súkromná spoločnosť, ktorá ich hľadá, narazila aj na čosi iné. Ukázalo sa, že je to najstarší lodný vrak, ktorý našli v holandských vodách. Plavidlo dlhé 30 a široké 7 metrov viezlo 5 ton medi. Bola spracovaná do plátov, na ktorých bol vyrazený erb Fuggerovcov.

Rodina pochádzala z nemeckého Augsburgu, jej členovia boli úspešnými obchodníkmi. Na výslnie rodinu koncom 15. storočia dostal Jakub Fugger, ktorý rozšíril aktivity po celej Európe. Od roku 1493 veľa investoval do baní na Slovensku. S rodinou Thurzovcov vytvoril spoločný podnik, ktorý celkom ovládol naše bane. Ťažili najmä striebro a meď, ktoré vo veľkom vyvážali.

V tom čase sa napríklad začali v Holandsku používať medené mince, ktoré sa kompletne razili z našej suroviny. Meď v plátoch vyvážali loďami aj do Ameriky a Indie, kde sa ďalej spracúvala. Po tom, čo v roku 1526 Jakub Fugger zomrel bezdetný, prevzali vedenie rodinného podniku jeho synovci. Hlavné slovo neskôr získal Anton Fugger. Po jeho smrti v roku 1560 začala spoločnosť upadať.

