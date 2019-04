Takto vyzerá prvý elektromobil z Trnavy: Peugeot e-208 sa nabije za 30 minút

Elektromobil so slovenským pasom. Trnavská fabrika PSA Peugeot vo štvrtok predstavila prvý elektromobil e-208. Zatiaľ sa vyrába na linke s ostatnými autami len v utorok a sobotu. Za deň vyrobia šesť áut.

Malý elektromobil sa na naše cesty ešte nedostal, testovacie jazdy prebehnú v najbližších dňoch. Peugeot e-208 začnú predávať najskôr v závere tohto roka.

V našom malom Ríme ukázali historicky prvý elektromobil novej generácie Peugeot 208. Prototyp je momentálne v takzvanom utajenom ateliéri, kam sa nikto okrem kompetentných nedostane. „Toto je naše prvé trnavské auto, ktoré je na elektrický pohon. Od klasických áut ich na ceste takmer nerozoznáte, no pár detailov pozornému divákovi neujde. Levík, ktorý je vpredu, bude mať na elektromobile dve farby. Zo striebornej sa bude meniť na modrú. Tiež disky na kolesách budú skôr uzavreté,“ prezradil Peter Švec z automobilky.

Na elektrickom aute, ktoré sa dokáže nabiť na 80 % za polhodinu, pracujú zamestnanci zdatní najmä v elektrotechnike. „Ak k nám do zamestnania príde človek, ktorý to neovláda, ide na školenie,“ dodal. Peugeot e-208 na elektrický pohon má akumulátory, ktoré by mali vydržať 8 rokov. Trnavský závod si batérie vyrába sám. „V tejto chvíli nevieme povedať, koľko bude nový elektromobil stáť,“ uviedol Švec. Na výrobe sa bude podieľať tím ľudí, ktorý zložia zo 4 500 zamestnancov pracujúcich v automobilke.

