Slovák Filip Hrivňák medzi 35 najlepšie platenými modelmi sveta: Jeho sexi telo zarába státisíce

Platia mu rozprávkové sumy! Topmodel Filip Hrivňák (25) je vyhľadávanou tvárou na svetových mólach. Luxusné značky ako Givenchy, Versace, Calvin Klein, Dsquared2, Emporio Armani, Giorgio Armani či Dolce & Gabbana si ho ukradli pre seba.

Keď sa objavil na titulke Vogue, okamžite ho to vystrelilo na modelingový Olymp. Za sexi telo Filipa sa musí platiť. „Modeli v tejto kategórii zarábaju od 5 000 do 60 000 eur na deň, aj viac, závisí od toho, aký to je klient,“ prezradila Dominika Svetíková z Exit model management.

Aj preto sa zaradil Hrivňák medzi 35 najlepšie zarábajúcich modelov sveta na portáli models.com