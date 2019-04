Návrh SNS prešiel: Poslanci schválili zrušenie osobitného odvodu

Osobitný odvod obchodných reťazcov sa zruší. Za návrh koaličnej SNS vo štvrtok hlasovalo všetkých 141 prítomných poslancov. Schválený bol v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrh na zrušenie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov bol predložený ako reakcia na predbežné opatrenie prijaté zo strany Európskej komisie (EK) na pozastavenie uplatňovania tohto zákona.

Navrhovatelia odôvodnili takéto riešenie skutočnosťou, že vyšetrovanie EK nie je časovo obmedzené. Podľa nich sa tým otvorí možnosť hľadať iný, rýchlejší a efektívnejší mechanizmus adresnej pomoci slovenským poľnohospodárom a potravinárom. "Zrušením zákona zanikne dôvod na pokračovanie konania zo strany Európskej komisie," dodali.

Prípravu zákona na zrušenie odvodu inicioval predseda Národnej rady (NR) SR a SNS Andrej Danko. Avizoval to v utorok (2. 4.). Zároveň vyzval občanov, aby sledovali, či ceny v obchodných reťazcoch klesajú. Podľa jeho slov Bruselu prekáža v zákone to, že sa rovnako nezdaňuje aj slovenský obchodný reťazec. Zmeniť by sa to podľa neho dalo jednou vetou, novelu zákona však nespraví. "Neurobím to aj preto, že si ctím slovenských predajcov a že práve ich chcem chrániť," dodal.