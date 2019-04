Aprílový žart u Kardashianovcov: Deti kričali, že mama je mŕtva!

Tento fór veľmi nevyšiel! Dcéra Kim Karda-shian (38) a Kanyeho Westa (41) si chcela aprílovo vystreliť z otca. Mamu poliala kečupom, brata naučila nasilu plakať a obaja spoločne kričali, že mama zomrela. Rapera týmto žartom vôbec nerozosmiali, práve naopak. Deti kričali, že mama je mŕtva!

S nevhodnými aprílovými žartmi sa tento rok akoby vrece roztrhlo. Prvá vlna kritiky sa zniesla na speváka Justina Biebera (25). Ten zverejnil falošný ultrazvuk a tvrdil, že jeho manželka je tehotná. Chcel si však len vystreliť z fanúšikov. Okamžite sa do neho pustili všetky ženy, ktoré o bábätko prišli alebo ho nikdy nemôžu mať. ,,S takouto vecou sa nežartuje,“ píše sa vo viacerých komentároch pod fotkou. Spevák sa za nevhodný vtip na druhý deň ospravedlnil.

Teraz sa všetci pustili do Kim Kardashian, ktorá sa až teraz priznala k tomu, čo jej dcéra vyviedla na prvého apríla. ,,Zobrala kečup do kúpeľne a prosila ma, aby ho mohla na mňa vyliať. Potom ma poprosila, aby som si ľahla.Keď prišiel domov otec, situácia sa vymkla spod kontroly. ,,Brata naučila plakať nasilu a prikázala mu kričať, že mama je mŕtva,“ pokračuje Kim. Kanye sa zľakol, keď počul, čo deti kričia. Skríkol, že to vôbec nie je smiešne. Nuž, vtip deťom proste nevyšiel.