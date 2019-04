Pilot Tony Meadows († 84) neuniesol chorobu svojej ženy († 83): Prvý kapitán Concordu zabil manželku i seba

Britský pilot Tony Meadows († 84), ktorý sa preslávil ako kapitán nadzvukových lietadiel Concorde, nezvládol zdravotné problémy svojej manželky Pauly († 83). Najprv zabil ju a potom aj seba. Manželia spolu prežili viac ako 60 rokov.

Tony sa živil najprv ako matematik, no neskôr ho zlákalo lietanie. Prihlásil sa preto do vojenského letectva a neskôr pracoval 14 rokov ako kapitán lietadla Concorde. Zúčastnil sa na prvom lete s pasažiermi z Londýna do New Yorku. „Všetko šlo podľa plánu. Práca sa vyplatila,“ prezradil o historickom lete do Veľkého jablka natešený pilot. V roku 1979 mal dokonca česť viezť kráľovnú Alžbetu II. (92) do Bahrajnu a viackrát viezol aj princeznú Dianu († 36).

Prežil krásny život, no v posledných rokoch sa s ním osud nemaznal. Jeho milovanej manželke Paule († 83) diagnostikovali demenciu a jej stav sa vekom rýchlo zhoršoval.Bola od neho úplne závislá,“ prezradil ich dlhoročný priateľ.

Bývalý pilot manželkinu chorobu veľmi ťažko znášal. Boli totiž dni, keď nikoho nespoznávala. „Ak som ich videl, zastavil som sa, aby sme sa porozprávali, no Paula ma v poslednom čase nepoznala,“ smutne dodáva priateľ.

Rodina je z ich smrti zdrvená

Milovník lietania zrejme nevedel, ako ďalej, a preto sa rozhodol skoncovať so svojím aj s manželkiným životom. Mŕtve telá našli policajti v utorok ráno v meste Bucklebury v ich dome, ktorý sa nachádza neďaleko domu rodičov vojvodkyne Kate Middleton (37).

„Začali sme vyšetrovanie vraždy, ale v súvislosti s týmto prípadom nehľadáme žiadnu tretiu osobu,“ prezradil detektív. Rodina aj priatelia sú zo smrti páru zdrvení.Prežili spolu viac ako 60 rokov. O ich smrti som sa dozvedel od ich rodiny, ktorá je zničená,“ povedal zdroj z ich okolia.

Tony Meadows

Pracoval ako pilot lietadiel Concorde.

Kapitánom bol 14 rokov.

V roku 1977 sa zúčastnil na prvom lete Concordu z Londýna do New Yorku so spoločnosťou British Airways.

V roku 1979 viezol kráľovnú Alžbetu do Bahrajnu.

Concorde