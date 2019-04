Útočník Zvolena sa vrátil do zostavy po dvoch mesiacoch: Žolík Špirko verí v postup do finále

Je späť na ľade! Reč je o skúsenom útočníkovi Rastislavovi Špirkovi (34), ktorý sa objavil v zostave Zvolena v šiestom semifinále na ľade Nitry.

Hoci sa bodovo nepresadil, jeho prítomnosť mužstvu určite psychicky pomohla, čoho výsledkom bol dôležitý triumf 4:1 a vyrovnanie série na 3:3. Už dnes sa pod Pustým hradom rozhodne, kto z tejto dvojice vyzve Banskú Bystricu v boji o titul!

Špirko absentoval v zostave Zvolena od začiatku februára pre problémy s pravým kolenom, ktoré si vyžiadalo aj operáciu. „Našťastie to bola iba artroskopia, inak by som už mal po sezóne,“ vyjadril sa nedávno pre Nový Čas Špirko, ktorý najskôr rehabilitoval v domácom prostredí a potom aj v Kováčovej, kde mal viaceré procedúry, aby sa čo najskôr vrátil na ľad.

„Sezóna bola síce na hrane a ne­chcel som ju zakončiť bez vlastného pričinenia. Vôľa bola obrovská a hlavu som mal od zranenia nastavenú tak, že to stihnem a musím sa vrátiť. Teraz som tu a som nesmierne rád, že sa príbeh nekončí,“ reagoval pre hokej.sk Špirko, ktorý spoluhráčom fandil nielen vo štvrťfinále, ale aj v prvých dueloch semifinále s Nitrou.

„Bol som na niektorých dueloch aj osobne, držal som chalanom palce, aby mi dali možnosť ešte si s nimi zahrať.“ Hoci sa Špirko po návrate bodovo nepresadil, Zvolen dokázal na horúcom ľade Nitry vyhrať a vynútiť si doma rozhodujúci zápas.

„Chce to pokoru a reprízu posledného výkonu z Nitry. Hokej sa hrá 60 minút a my potrebujeme odohrať perfektných 60 minút so srdcom a s odhodlaním. Verím, že to dokážeme. Dúfam, že nás príde povzbudiť vypredaná hala,“ dodal reprezentačný útočník.