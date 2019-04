Slovenskí tréneri prehovorili: Ako to je so sexom u našich futbalistov?

Prichytený pri čine! Kouč futbalistov Manchestru City Pep Guardiola (48) načapal jedného zo svojich zverencov Benjamina Mendyho (24) v nočnom klube. O Guardiolovi je známe, že je jedným z najprísnejších trénerov na svete. Situáciu preto riešil striktne. Hráčom zakázal sex po polnoci.

Francúzsky obranca Mendy sa momentálne zotavuje zo zranenia a iba pomaly sa dostáva do kondície. Napriek tomu ho prichytili v manchesterskom klube o pol tretej ráno.povedal o incidente Guardiola, ktorý následne vosvojom tíme zakázal hráčom sexovať po polnoci.

Dušan Galis (69), bývalý tréner - Sú borci, ktorí to potrebujú aj pred zápasom

V prvom rade si kladiem otázku ja: Čo robil Guardiola v nočnom klube? Za svojho trénerského pôsobenia som sa s niečím podobným nikdy nestretol. Mal som dobrých chlapcov, či už v Slovane, alebo Trnave. Len škoda, že už je polovica z nich rozvedená. Ale to sú osobné záležitosti každého hráča, ja som im do toho nikdy nič nehovoril. Sex iba do polnoci? To mi povedzte, ako chce toto tréner ustrážiť? Nainštaluje hráčom kamery, alebo ich bude sledovať? Áno, sú futbalisti ako napríklad Messi, ktorí tieto veci dodržiavajú. Majú určité rodinné hodnoty a tie si ctia. Ale potom sú chlapci, ktorí sa chcú a potrebujú viac odviazať, je to úplne normálna vec. Ani počas mojich hráčskych čias som sa nestretol s takým trénerom, ktorý by toto vyžadoval. Niektorí športovci dokonca tvrdia, že im sex pred zápasom pomáha.“

Ladislav Molnár (58), extréner Šale - Musí byť čas na drink i dobrý sex!

Ja Pepovi rozumiem. Sám mám podobné zmýšľanie. Snažím sa s mojimi hráčmi o týchto veciach i rôznych iných úskaliach života otvorene rozprávať. Policajta však nerobím, aj keď sa mi občas do uší donesie kadečo. Počas mojich hráčskych čias som na sebe badal, že po triadsiatke

sa moje telo s týmito vecami ťažšie vysporadúvalo, takže som kontroloval sám seba. Zažil som aj trénera Jána Kozáka. Ten bol povestný tým, že od hráčov vyžadoval maximálnu sebadisciplínu. Preto, keď ho jeho zverenci oklamali a musel riešiť podobný škandál, zachoval sa nekompromisne. V živote je priestor na odreagovanie, na nejaký ten drink či dobrý sex. Ale hráči to musia mať usporiadané v hlave, aby vedeli, kedy si to môžu dovoliť.“

Jaroslav Kentoš (44), tréner MŠK Žilina - Od hráčov nevyžaduje celibát

Možno ide z Guardiolovej strany len o akúsi radu, nemusí to byť nutne príkaz. Ja od mojich chlapcov podobné veci nevyžadujem. Treba vedieť oddeliť súkromie od profesionálneho pôsobenia v klube. Je na každom

hráčovi, ako sa k tomu postaví. Mne ako hráčovi sa niečo podobné taktiež nikdy nestalo a asi by som ani nebol veľmi spokojný , keby mi

nejaký tréner začal v tomto smere rozkazovať. Rovnako tak nepátram po tom, čo kto kedy robí. Každý má predsa svoj rozum a vie, čo si môže dovoliť a čo nie.