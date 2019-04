Maroš Šefčovič chce byť opäť eurokomisár: Kolegom hovoril aj o prvej prezidentke Čaputovej

Podpredseda Európskej komisie (EK) pre energetickú úniu Maroš Šefčovič sa chce po tom, čo neuspel v prezidentských voľbách, opäť uchádzať o post eurokomisára.

Pokračovanie vo funkcii záleží podľa neho aj od toho, ako bude vyzerať Európsky parlament po voľbách a či ho vláda SR nominuje na tento post.

"Celý ten harmonogram bude závisieť od toho, ako dopadnú voľby do Európskeho parlamentu, v akom zložení bude fungovať, ako rýchlo sa vyskladá proeurópska väčšina. Takisto, kto bude novým predsedom EK a ten ako designovaný predseda bude žiadať jednotlivé vlády o nominačné listy a tam bude musieť rozhodnúť vláda SR, koho nominujú. Ja túto ambíciu mám. Budem zvedavý, či ma vláda SR opäť bude navrhovať na post eurokomisára. Ak by to tak bolo, budem sa o tento post uchádzať," povedal v stredu eurokomisár.

Šefčoviča podľa vlastných slov privítali jeho kolegovia v Bruseli pozitívne. Kampaň pred prezidentskými voľbami sledovali podrobne, pričom na svoje vystúpenia nezaznamenal kritické ohlasy. "Možno aj z toho dôvodu, že si všetci veľmi dobre uvedomujú, že pokiaľ ide o rodinné právo a kultúrno-etické otázky, tak v tomto máme v EÚ jasno. To znamená, že všetky tieto témy sa riešia na základe rozhodnutia členských štátov. Je suverénnym právom každého štátu sa rozhodnúť, ako si tieto otázky chce rozhodovať, a každý z nich to rešpektuje," uviedol.

Híringov sa pri uchádzaní o funkciu Šefčovič neobáva. Poznamenal, že je v nich rekordér, pretože ho "grilovali už štyrikrát". Doplnil, že vypočutia sú zamerané na odbornú pripravenosť. "Bude záležať na tom, aké portfólio dostanem. Myslím si, že ak by mal byť negatívny faktor to, že verím v Boha, vyznávam tradičné hodnoty a rešpektujem Ústavu SR, tak si myslím, že potom by to vrhalo veľmi zvláštne svetlo aj na Európsky parlament. Na každý híring sa veľmi dôsledne pripravujem. Budem sa pripravovať aj na tento, ak dostanem nomináciu od vlády SR. Samozrejme, uvidíme, ako sa k tomu postaví aj nový Európsky parlament, aj ako sa budú pozerať na nominácie, ktoré prídu z iných členských krajín," pripomenul Šefčovič.

Hodnotenie výsledku prezidentských volieb v Smere-SD chce Šefčovič nechať na vnútrostranícku diskusiu, ktorej nie je súčasťou. "Po každých významných voľbách je dobré, aby si lídri strany vydiskutovali, ako to vyhodnotiť, ako ďalej postupovať. Doposiaľ si to vedenie strany vedelo vždy vydiskutovať medzi sebou."

Na pôde Európskej komisie kolegom Šefčovič hovoril aj o nadchádzajúcej prezidentke SR Zuzane Čaputovej. "Povedal som, že je dobré, že ženy na Slovensku majú takéto vysoké ambície. Bolo to pozitívne prijaté, že ženy na Slovensku sa dokázali takto presadiť," povedal.

Avizoval tiež, že ak ho oslovia, bude sa podieľať na kampani Smeru-SD do eurovolieb. "Budem zvažovať, ako najlepšie využiť môj potenciál na to, aby došlo viac ľudí k urnám, než ako to bolo poslednýkrát," doplnil s tým, že konkrétnu predstavu o svojej účasti v kampani ešte nemá.