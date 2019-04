Érsek chcel mať mimoriadnu schôdzu k odvolávaniu už za sebou: Veľavravný odkaz opozícii

Minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd) skonštatoval, že mimoriadnu schôdzu venovanú jeho odvolávaniu už chcel mať za sebou.

Reagoval tak na skutočnosť, že snemovňa vo štvrtok nebola uznášaniaschopná. Schôdza sa tak preložila na piatok (5. 4.).

Érsek podotkol, že ten, kto podpísal návrh na jeho odvolanie, mal aj zahlasovať, že je prítomný v sále. "Neviem, ako to dopadne zajtra, možno takisto a bude sa to ťahať. Ja by som to chcel mať čo najrýchlejšie za sebou," zdôraznil minister. Zároveň sa poďakoval ministrom, že ho prišli podporiť. Podľa neho však majú aj inú prácu ako to, aby ho každý deň prišli podporovať.

Na takýto prístup podľa vlastných slov nie je zvyknutý. "Ja konám na ministerstve tak, že rozhodujem na základe faktov. Keď tu boli fakty, že ma chcú odvolať, nech sa páči, mali ich odprezentovať," zdôraznil.

Opoziční poslanci ako najdôležitejší dôvod na odvolanie ministra dopravy z funkcie uviedli riešenie úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové Dubná Skala. "Ja si myslím, že to som vyriešil podľa najlepšieho svedomia a vedomia, lebo nechcem, aby sme sa naťahovali súdmi, lebo tá stavba sa nedokončí v tom prípade. Teraz mám víziu, že sa tá stavba môže dokončiť do roku 2023. To mám pred sebou jediný cieľ," skonštatoval Érsek.