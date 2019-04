Janžurová hviezdou nového filmu Teroristka: Obdivné slová režiséra

Komédia Teroristka je príbehom učiteľky na dôchodku, ktorá celý život svojich žiakov učila, že základom všetkého je slušnosť a násilie nič nerieši. Lenže nakoniec zistí, že presne na toto sa gauneri spoliehajú. Režisér a scenárista filmu Radek Bajgar obsadil do hlavnej úlohy Ivu Janžurovú, pre ktorú písal scenár: „Bez nej by som do toho asi nešiel. To, čo tá postava zažije, je zároveň tragické a pritom to vyzerá veľmi zábavne. Divák si putuje s ňou a musí jej to všetko aj veriť, rozumieť jej aj v situácii, kedy robí extrémne veci. Komédia by mala byť o pravde a bolesti. A v tejto krehkej polohe je Iva Janžurová nedostižná.” Film vstupuje do kín 4. apríla.