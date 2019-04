Jedinečný zážitok: Na lyžovačku do Talianska cestoval ako kráľ, fotku z lietadla mu budete závidieť

Mužovi sa pri ceste na lyžovačku do Talianska stalo niečo, čo by chce zažiť asi každý.

Litovčan sa na palube lietadla ocitol úplne sám, bez ďalších spolucestujúcich. Bol jediným pasažierom v lietadle typu Boeing 737-800. Príhoda zaujala agentúru AP.

Skirmantas Strimaitis cestoval z Vilniusu do severotalianskeho mesta Bergamo v polovici marca.Spoločnosť na palube mu robili dvaja piloti a päť členov palubného personálu. Strimaitis sa AP zveril, že let, ktorý trval viac ako dve hodiny, bol "jedinečný zážitok na celý život".

Cestovná agentúra Novaturas uviedla, že si lietadlo prenajala, aby z Talianska prepravila do vlasti skupinu turistov, a ponúkla do predaja aj letenky pre spiatočný let, aby sa lietadlo nevracalo prázdne. Kúpil si ju však jediný človek.