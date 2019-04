Katastrofická predpoveď pre ľudstvo: Po týchto riadkoch vás prepadne zúfalstvo

Znečistenie ovzdušia skráti priemerný vek detí narodených v súčasnosti o zhruba 20 mesiacov. Najväčší vplyv bude mať na deti v južnej Ázii, ktorým sa život v dôsledku znečisteného ovzdušia a nečistého vzduchu v interiéroch skráti dokonca o 30 mesiacov.

Vyplýva to zo štúdie, ktorú v stredu zverejnili americká organizácia Health Effects Institute (HEI), zameraná na výskum zdravotných účinkov znečistenia vzduchu, a kanadská Univerzita Britskej Kolumbie, informovala agentúra AFP.

Podľa správy, vychádzajúcej z údajov dostupných do konca roka 2017, je znečistenie ovzdušia piatou hlavnou príčinou predčasných úmrtí na celom svete - je zodpovedné za viac úmrtí ako malária, autonehody, podvýživa či alkohol.

V krajinách východnej Ázie skráti znečistený vzduch život detí o 23 mesiacov, zatiaľ čo o 20 týždňov života prídu deti v rozvinutých častiach ázijsko-tichomorského regiónu a v Severnej Amerike.

Najvyššiu úmrtnosť v dôsledku znečisteného ovzdušia zaznamenali v piatich ázijských krajinách - Číne, Indii, Pakistane, Indonézii a Bangladéši. Napriek štátnym reformám na zníženie úrovne znečistenia zomrelo v Číne v súvislosti s týmto problémom v roku 2017 až 852 000 ľudí. Znečistenému vzduchu v domácnostiach je najviac ľudí vystavených v južnej a východnej Ázii a v subsaharskej Afrike, kde ľudia na varenie a vykurovanie spaľujú uhlie, drevo alebo drevené uhlie.

Nečistý vzduch v domácnostiach dýcha takmer polovica svetovej populácie - vrátane približne 846 miliónov ľudí v Indii a 452 miliónov v Číne.

Podľa vlaňajšej štúdie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je toxický vzduch v interiéroch a exteriéroch každoročne príčinou smrti 600 000 detí mladších ako 15 rokov. WHO uvádza, že deti sú voči vplyvom znečisteného ovzdušia často zraniteľnejšie, pretože dýchajú rýchlejšie ako dospelí, a tak do tela vdychujú viac škodlivín.