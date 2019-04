Totálne mu preplo: Čiarový rozhodca zaútočil na brankára počas zápasu

V Holandsku sa diali nechutné veci. Incident, ktorý zachytila kamera, sa odohral počas zápasu tímov z nižšej ligy.

Na ihrisku sa počas duelu strhla bitka medzi hráčmi, ktorí si nič nedarovali. Keď sa už zdalo, že sa situácia môže upokojiť, stalo sa niečo nečakané. Z poza čiary pribehol rozhodca, ktorý po ceste odhodil čiarovú zástavku a zaútočil priamo na brankára.

Päsťou ho udrel zozadu a bez toho, aby mohol bezbranný brankár čokoľvek urobiť. Po silnom údere upadol do bezvedomia a musel byť odvezený do nemocnice. Mal by však byť v poriadku. Rozhodca a jeho nechutný prejav sú teraz predmetom policajného vyšetrovania.