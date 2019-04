Zdrap papiera, ktorý rozhodol o budúcnosti: Takto si Churchill a Stalin delili Európu

Je to len rukou popísaný zdrap papiera. A predsa mal pre budúcnosť Európy kľúčový význam. Po prvý raz verejne vystavili dokument, ktorým si Churchill a Stalin delili náš kontinent.

Papierik sa stal neformálnou tajnou dohodou, ktorú lídri Veľkej Británie a Sovietskeho zväzu uzavreli na Štvrtej moskovskej konferencii v októbri 1944. Churchill jeho obsah zverejnil až vo svojich pamätiach v roku 1953. Samotnú listinu teraz vystavuje britský Národný archív.

Bol to Churchill, kto navrhol rozdelenie sfér vplyvu v Európe po porážke nacistického Nemecka. Svoj návrh posunul na lístočku po stole k Stalinovi. Ten si ho pozrel, na znak súhlasu ho odfajkol a vrátil naspäť Churchillovi. Ten neskôr priznal, že takéto dohadovanie bolo bezcitné, ale zodpovedalo reálnemu stavu vecí. Takto neskôr presvedčil aj Roosevelta, ktorý vtedy na rokovaniach nebol. Americký prezident totiž delenie krajín pôvodne odmietal.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Churchill navrhol, že nechá Stalinovi väčšinu Rumunska a Bulharska výmenou za britský vplyv v Grécku. Maďarsko a Juhoslávia mali byť rozdelené v pomere 50 : 50. Poľsko ani Československo sa v tomto návrhu nespomínajú. Churchill minimálne v prípade Poľska dúfal, že ho zahrnie do západnej sféry vplyvu, preto ho v prvotnom návrhu nepredložil. Nasledovalo dohadovanie ako na trhu, v ktorom ZSSR získal ešte niekoľko percent navyše. Napokon všetky štáty úplne spadli do sovietskeho tábora, jedine Grécko sa dostalo do západnej sféry.