Cibulková priznala zdravotné problémy: Moje telo už nevládze!

Slovenská tenistka Dominika Cibulková si po návrate z turnaja v Miami dopriala týždňové voľno, ale už opäť zaberá a pripravuje sa na antukovú sezónu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Odštartuje ju 20.- 21. apríla doma v Bratislave ako členka slovenského tímu v zápase proti Brazílii o zotrvanie v II. svetovej skupine Pohára federácie. Potvrdila to v rozhovore pre agentúru SITA.

"Na Fed Cup sa veľmi teším, dúfam, že tentoraz to vyjde. Iba tento týždeň som začala robiť kondičnú prípravu a od piatka k tomu pridám už aj tenis na antuke. Tá bola pre mňa v minulosti ako povrch skôr otáznik, ale verím, že ma to teraz milo prekvapí a dva zápasy vo Fed Cupe ´nakopnú´ do ďalších zápasov v sezóne," uviedla Dominika Cibulková. K brazílskym súperkám, vlastne iba k jednej z nich, krátko podotkla: "Beatriz Haddadová-Maiová je ich jediná hráčka, ktorú poznáme. Je to vysoká ľaváčka a tréner si bol aj pozrieť jej hru."

Cibulková rada skonštatovala, že je už v plnom kondičnom nasadení, akurát ju trochu obmedzuje alergia, ktorú máva pravidelne v tomto skorom jarnom období. "Už v Miami som mala problémy s dýchaním pre veľké vlhko, ale mávam to každý rok a bojujem s tým celý život. Niekedy viac, niekedy menej," vysvetlila.

V tomto roku má Cibulková dosiaľ slabú zápasovú bilanciu 1 víťazstvo - 5 prehier a k spokojnosti ďaleko. V rebríčku WTA vo dvojhre jej patrí 32. miesto, rada by konečne zabrala aj výsledkovo a pripísala si šnúru víťazstiev. "Mám už stanovený program na antuke. Po Fed Cupe to budú podujatia v Madride, Ríme a Roland Garros v Paríži, Verím, že sa chytím na týchto veľkých turnajoch, hoci ma možno čakajú zápasy proti nasadeným hráčkam. V minulosti som však zažila aj turnaje, keď som nebola nasadená a vyšlo mi to. Keď sa mi bude herne dariť, môžem zdolať aj nasadené hráčky," pokračovala Cibulková.

Niekdajšia štvrtá najlepšia hráčka sveta a víťazka ôsmich turnajov na okruhu WTA o mesiac oslávi okrúhlu tridsiatku a priznáva, že v tomto veku ju už tenis bolí viac ako kedysi. "Samozrejme, moje telo už nedokáže toľko, ako keď som mala dvadsať. Už potrebujem viac oddychu. Preto sa snažím naplno pracovať s tým, s čím môžem. Je to fyziológia, s tým sa nedá nič robiť," vravela Cibulková. Vyjadrila sa aj k téme, že na ženskom okruhu sa do popredia čoraz viac derú mladé hráčky. Jednou z nich je aj 18-ročná Kanaďanka Bianca Vanessa Andreescová, ktorej skúsená Slovenka podľahla nedávno v Indian Wells a táto tínedžerka s rumunskými koreňmi napokon vyhrala celý turnaj.

"Tenis si to už pýta, aby prišli mladé hráčky. Ja som svoje prvé veľké finále hrala ako 18-ročná. Vtedy ešte bola taká éra, ale my s Agnieszkou Radwanskou či Viktoriou Azarenkovou sme boli posledné tenistky, ktoré vyskočili ešte ako mladé. Potom prišlo obdobie v popredí so staršími hráčkami a teraz si už náš šport zaslúži, aby opäť došli mladé tváre. Taká Andreescová vyhrala veľký turnaj v Indian Wells pri svojom debute a na ďalšom veľkom podujatí v Miami bola v osmičke najlepších. Klobúk dolu pred ňou, je to veľmi dobrá hráčka. Je to aj výsledok brutálneho sebavedomia, ktoré majú americké či kanadské hráčky už v mladom veku a ona ho má," skonštatovala Cibulková.

Zverenka Mateja Liptáka vyjadrila nádej, že jej herné pokračovanie v tejto sezóne bude oveľa lepšie ako začiatok. V minulosti už zažila v tenise viac miniobdobí, keď jej to nevychádzalo podľa predstáv a vždy sa z toho dostala. "Isteže je to aj pre mňa frustrujúce, keď prehrávam. Je tu aj tlak okolia, ktoré sa pýta, kedy to už príde. Ja verím, že príde. Bola to vždy až buldodžia vôľa, ktorá má poháňala dopredu a viera, že to, čo robím na tréningoch a celkovo v príprave, je dobré. Niekedy stačí, že príde zápas s odvráteným mečbalom súperky a potom sa to rozbehne," dodala Cibulková pre SITA.