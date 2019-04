Tavares sa vrátil do New Yorku: Čakali naňho nadávky, urážky a hnev fanúšikov!

Kanaďan John Tavares (28) sa pred sezónou 2018/2019 sťahoval z New Yorku Islanders do Toronta Maple Leafs. V New Yorku strávil pomerne dlhý čas a fanúšikovia mu prestup nevedia odpustiť.

Tavares odišiel pomerne nečakane. Mnohých priaznivcov klubu z New Yorku tento odchod poriadne nahneval, keďže Tavares sa radil medzi najväčšie hviezdy tímu. V Toronte navyše predvádza výborné výkony. Teraz sa kanadský hokejista vrátil na miesto činu, keď sa Toronto predstavilo v New Yorku. Možno sám nečakal, že sa stretne s takým odporom od bývalých fanúšikov. Keď sa po faule ocitol na trestnej lavici, využil to jeden z priaznivcov domácich. Ihneď po ňom začal kričať: ,,Hej John, si zradca, klamár a falošný had. Mal si nám to povedať a mohli sme si za teba niekoho vybrať." S urážkami nie a nie prestať a Tavares si tak musel vypočuť poriadne štipľavé poznámky.