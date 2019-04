Škrtela to ťahá do Talianska: Ktoré kluby sú v hre o slovenského zadáka?

Krajina známa, klub nie. Je isté, že Martin Škrtel (34) opustí Fenerbahce Istanbul. V lete mu pri Bospore vyprší zmluva a podľa tureckých médií ju nepredĺži.

Bývalý slovenský reprezentant by rád na sklonku kariéry uzavrel dlhší kontrakt ako len na jeden rok, čo mu jeho súčasný zamestnávateľ ponúkol.

Handlovského rodáka to ťahá z Turecka do klimaticky podobného Talianska. Počas víkendovej prestávky v Super Lig si odskočil do Benátok, kde sa s manželkou Barborou a synom Matteom okrem iného aj povozili na člne po miestnych kanáloch. Krajina štvornásobných majstrov sveta by sedela Škrtelovmu naturelu. Fanúšikovia sú zbláznení do futbalu a tamojšia Serie A stojí vysoko v rebríčku najlepších súťaží kontinentu.

Škrtelovci vyrazili na prieskum: Už si zvykajú na Taliansko?

Podľa serverov zaoberajúcich sa prestupmi to údajne nevyzerá na to, že by štvornásobný najlepší futbalista Slovenska zakotvil v Parme. „Na stole sú dve dôležité veci, ktoré by hráča mali presvedčiť – ročný plat minimálne dva milióny eur a aspoň trojročná zmluva,“ uvádza turecký Fanatik. Takéto požiadavky spĺňajú skôr bohatšie kluby. A tie sa začiatkom tohto týždňa aj ozvali. Do boja o slovenského Terminátora vyrukovalo najnovšie Lazio Rím a Inter Miláno.

Bývalý kapitán národného tímu sa stane v lete voľným hráčom. Do nového klubu príde zadarmo. Môže si teda vybrať taký, ktorý sa najviac priblíži k naplneniu jeho podmienok. Lazio sa derie do prvej štvorky Serie A zaručujúcu účasť v Lige majstrov. Inter medzi najlepším kvartetom už dlhšiu dobu zotrváva. Je tiež logické, že Škrtel nasmeruje svoje kroky tam, kde bude pravidelne hrávať a odovzdávať dlhoročné skúsenosti v prospech nového tímu.