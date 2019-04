Šéf hádzanej v Prešove tvrdo zakročil: Žiadna výplata hráčom a pomsta zväzu

V hádzanárskom Tatrane Prešov momentálne nevládne ideálna atmosféra. Majiteľ klubu Miloslav Chmeliar sa podľa vlastných slov prvýkrát za osemnásť rokov, čo pôsobí pri prešovskej hádzanej, rozhodol potrestať hráčov.

Tí sa nevyhnú pokutám. "Ak mohli v jesennej časti sezóny 2018/2019 zarábať na prémiách od 50 do 75-tisíc eur, pričom Tatran nepostúpil zo skupiny v Lige majstrov a ani do Final Four SEHA ligy, tak za to všetko budú znášať dôsledky," vyhlásil Chmeliar pre denník Korzár.

Prešovčania sú sklamaní z verdiktu športovo-technickej komisie Slovenského zväzu hádzanej (SZH), ktorá zamietla ich námietku proti porušeniu pravidiel v rozstrele zo značky 7 m hodu vo finále Slovenského pohára mužov v Košiciach proti MŠK Považská Bystrica. V tejto súvislosti Chmeliar avizuje v regionálnom denníku prijatie určitých "odvetných" krokov: "Minulú stredu po oznámení verdiktu ŠTK SZH som si zavolal piatich našich hráčov, členov slovenskej mužskej reprezentácie. Oznámil som im svoje rozhodnutie, že nech si upravia svoj vzťah so SZH, pretože týmto termínom už prestanú mať vyplácanú mzdu zo strany Tatrana počas reprezentačných akcií. Nech si počas nich dohodnú poistenie, nie úrazové, ale za ušlú mzdu. Zároveň som dal na vedomie generálnemu manažérovi Tatrana Miroslavovi Benickému, že žiadna akcia organizovaná SZH sa v Tatran handball aréne neuskutoční."

Tréner Craig Ramsay škrtá v nominácii! Jeden z brankárov pre zranenie skončil

Hádzanárska reprezentácia mužov Slovenska má pred sebou budúcotýždňový dvojzápas kvalifikácie ME 2020 proti Taliansku, v nominácii figuruje kvinteto z Tatrana Prešov: Martin Straňovský, Oliver Rábek, Lukáš Urban, Dominik Krok a Tomáš Rečičár.