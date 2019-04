Fico reaguje na vznik strany dosluhujúceho prezidenta: Kiska je jeden z najlenivejších politikov, akých stretol

Prezident Andrej Kiska je podľa predsedu Smeru-SD Roberta Fica jeden z najlenivejších politikov, akých stretol a stranu zakladá len preto, aby sa dostal k moci a zamietol pod koberec svoje daňové a pozemkové podvody.

Fico tak reagoval na Kiskov zámer založiť novú politickú stranu. Uviedol to vo videu zverejnenom na facebooku. "Rozhodnutie pána prezidenta vítam a osobne sa z neho aj teším. Napravo od stredu totiž prichádza nový kohút a na tom malom pravicovom smetisku sa budú musieť viacerí pomestiť," povedal Fico. Najpodstatnejšie podľa neho je, že Kiska nechce nič iné, len sa dostať k moci, aby pozametal pod koberec svoje daňové, pozemkové a bohvie ešte aké podvody. "Takže, pán Kiska, good luck (angl. veľa šťastia - pozn. redakcie)," dodal na záver Fico.

Prezident Andrej Kiska oznámil, že zakladá novú politickú stranu. Vyhlásil to v krátkom videu zverejnenom na novej internetovej stránke jenasviac.sk. Prezident zatiaľ nepovedal názov novej strany, nespomenul ani ľudí, ktorí ju budú tvoriť. „Prezident musí byť nadstranícky, a preto všetky ďalšie informácie zverejním až po skončení môjho mandátu 17. júna. Pridajte sa, je nás viac,“ povedal vo videu. To sa začína slovami, že Slovensko chce zmenu. „Tieto voľby sme vyhrali, teraz musíme vyhrať parlamentné voľby,“ zdôraznil s tým, že to je dôvod, prečo sa rozhodol založiť novú politickú stranu.