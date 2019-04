Oliver Andrásy ukázal luxusné bývanie: Pozrite sa, aké skvosty ukrýva

Rodičovský dom pod Slavínom najskôr humorista Oliver Andrásy (61) dlhé roky opravoval a vrazil doň kopec peňazí, aby ho nakoniec dal zbúrať a na jeho mieste si postavil trojpodlažnú vilu podľa vlastného gusta.

Pri jej zariaďovaní sa inšpiroval aj knihou pranetere Winstona Churchilla, ktorá je bytovou architektkou, a dal sa viesť svojím obdivom k britskému rojalizmu.

Tvorca relácie Nikto nie je dokonalý žije od mala na jednom mieste, akurát, že jeho rodný dom sa medzičasom poriadne zmenil. „Starí rodičia sa sem presťahovali v roku 1950. Vtedy sa ešte dala urobiť taká vec, že predali dom v Revúcej a za tie peniaze kúpili iný pod Slavínom,“ smeje sa humorista a nezabúda dodať: „Dnes by ste za dom v Revúcej kúpili v Bratislave maximálne garáž, aj to nie veľmi veľkú.“

Ako to už v tých časoch chodilo, v štvorizbovom dome žila spolu celá rozvetvená rodina. „Starí rodičia, moji rodičia, otcov brat... Rodičia ho preto v 70. rokoch začali prerábať, zväčšovať, takže už aj ja som mal potom samostatnú izbu,“ spomína O. Andrásy, pričom po čase prebral štafetu a sám začal dedičstvo vylepšovať. „Napchal som do toho veľa peňazí, strechu som dal urobiť, elektrinu, dvere vymeniť, okná, zateplenie...“

Ani to však nestačilo a pred viac ako desaťročím sa odhodlal k zásadnému kroku - všetko zbúrať a začať odznova. „Pamätám sa, ako prvýkrát prišli robotníci a boli dosť zaskočení. ,Toto máme zbúrať?‘ krútili hlavami, ale keď s tým začali, videli, že hoci je dom zvonka našuchorený, vnútri je to už inak... Čo už, tie peniaze, čo som do toho dal, išli hore komínom.“