Ministerstvo zdvíha varovný prst: Za spaľovanie odpadu zo záhrad hrozí vysoká pokuta

Vypaľovanie trávnatých porastov a spaľovanie odpadu z lístia, trávy a konárov je nielen nebezpečné, ale aj nezákonné.

Upozorňuje na to Ministerstvo životného prostredia SR, ktoré zároveň pripomína, že za takého konanie hrozí občanom pokuta do výšky 1500 eur. Právnické osoby môžu za nelegálne vypaľovanie zaplatiť od 4000 do 350 000 eur.

"Vypaľovanie trávy nielen ničí životné prostredie a zabíja živočíchy, ale môže spôsobiť aj obrovské hospodárske škody a ohroziť ľudské životy. Poškodzuje povrchovú vrstvu pôdy a ničí drobné živočíchy, čím prichádzajú o potravu väčšie zvieratá," vysvetlil envirorezort. Apeluje preto na občanov, aby sa takejto činnosti vyhli.

Ministerstvo odporúča využiť zákonné spôsoby zbavenia sa suchého biologicky rozložiteľného odpadu. Občania môžu takýto odpad skompostovať v súkromnom alebo obecnom kompostovisku, ale aj umiestniť do hnedého kontajnera. Takéto kontajnery zabezpečuje a vyváža obec. "Obec je zároveň povinná takto vyzbieraný odpad spracovať," pripomína.

Ak sa niekto stane svedkom vypaľovania trávy alebo lesných porastov, mal by to podľa ministerstva nahlásiť na linku tiesňového volania 112, prípadne na políciu (158) alebo mestskú políciu (159). Na zakladanie ohňa v prírode rezort odporúča využiť oficiálne ohniská a rešpektovať všetky predpisy, pravidlá a obmedzenia, ktoré pre danú lokalitu platia. V prípade, ak nezodpovední občania spôsobia požiar, hrozí im okrem pokuty aj trestné stíhanie.