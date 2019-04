V bláznivom zápase zachraňovala Barcelona bod: Messiho učebnicový priamy kop

Bláznivý zápas, v ktorom boli chvíľu obe mužstvá "na koni". Tak opísal utorkový duel 30. kola španielskej La Ligy na pôde Villarrealu (4:4) tréner FC Barcelona Ernesto Valverde.

Úradujúci majster mal zápas skvele rozbehnutý, no napokon bol rád aj za zisk bodu, ktorý zachránil dvomi gólmi v samom závere. Zaváhanie lídra využilo Atletico Madrid, ktoré zdolalo doma Gironu 2:0 a skresalo manko na vedúcu "Barcu" na osem bodov. V sobotu čaká prvý a druhý tím tabuľky vzájomný súboj na Camp Nou.

Valverde nechal v utorok odpočívať niekoľko opôr, v základnej zostave chýbali Lionel Messi, Ivan Rakitič i Gerard Pique. Favorizovaní hostia si aj bez nich už v úvodnej štvrťhodine utvorili sľubný dvojgólový náskok, keď sa presadili Philippe Coutinho a Malcom. "Žltá ponorka" však potom zapla všetky motory, ešte do polčasu znížila zásluhou 19-ročného Samuela Chukwuezeho a v druhom dejstve strelila šokovanej Barcelone ďalšie tri góly. Kľúčový moment prišiel v 86. minúte za stavu 4:2, keď domáci Alvaro Gonzalez videl druhú žltú kartu a musel zamieriť predčasne pod sprchy. To už boli na ihrisku aj striedajúci Messi a Rakitič. Barcelončania početnú výhodu využili, najprv skorigoval v 90. minúte parádnou strelou z priameho kopu Messi a v tretej minúte nadstaveného času Luis Suarez zabezpečil zo záverečnej akcie zápasu pre "blaugranas" aspoň bod. "Luis je hráč, ktorý vždy stojí v správnom čase na správnom mieste. V záverečnej sekunde stál tam, kde mal a vytiahol nás z kaše v zápase, ktorý sa nevyvíjal dobrým smerom. A Messi potvrdil, že je špecialista na priame kopy," chválil svoje opory Valverde.

Messiho tvrdá strela zapadla presne - preletela popri múre a do siete sa odrazila od pravej žrde. Argentínsky kanonier strelil už svoj 32. gól v sezóne a upevnil si pozíciu na čele tabuľky ligových strelcov. Bol to už jeho šiesty tohtosezónny zásah z priameho kopu, skóroval z neho v treťom stretnutí po sebe. Suarez je s 19 gólmi druhý v poradí strelcov. "Bol to bláznivý zápas. Boli fázy, v ktorých to vyzeralo, že poľahky vyhráme, no a potom zase pasáže, keď mal jasne navrch súper. Našťastie sme ho dokázali zastaviť a vydolovať aspoň remízu," citovala kouča Barcelony agentúra AP. Lídrovi citeľne chýbal stopér Pique. Toho nechal Valverde odpočívať, keďže má v lige na konte štyri žlté karty a ak by inkasoval aj piatu, nemohol by pre trest nastúpiť na kľúčový duel s Atleticom.

Villarreal bol blízko k trom bodom, no aj zisk jedného má pre mužstvo veľkú cenu. V tabuľke mu patrí momentálne 17. priečka, od pásma zostupu ho delia dva body. Na 18. pozícii figuruje Celta Vigo, ktorej Villarreal v sobotu podľahol 2:3, hoci viedol 2:0. "Nemyslím si, že zostúpime. Ak budeme hrať tak ako proti Barcelone, tak sa určite v najvyššej súťaži udržíme," vyhlásil tréner Villarrealu Javier Calleja.