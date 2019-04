Neúspešná prezidentská kandidátka Tymošenková: V druhom kole volieb nikoho nepodporí

Neúspešná kandidátka prvého kola prezidentských volieb na Ukrajine Julija Tymošenková odmieta podporiť niektorého z dvojice kandidátov, ktorí postúpili do druhé kola.

Podľa agentúry Interfax Tymošenková vysvetlila, že ani líder prvého kola volieb Volodymyr Zelenskyj, ani úradujúci prezident Petro Porošenko, ktorý tiež postúpil do druhého kola, "nie je schopný riešiť súčasné problémy Ukrajiny". Ukrajina je teraz podľa Tymošenkovej "v stave krízy, vo vojne", ekonomika je v ruinách a inštitúty na spravovanie štátu sú rozvrátené.

Dodala, že pred Ukrajinou stoja "veľké výzvy. Bieda je veľmi veľká. Ja si myslím, že žiaden z kandidátov, ktorý sa na základe rozhodnutia Ústrednej volebnej komisie ocitol v druhom kole, nie je schopný poradiť si s týmito výzvami a nezastaví ani vojnu, ani ožobračovanie".

Vysvetlila, že v tejto situáciu nemôže na seba "brať zodpovednosť za nejaké rady", koho v druhom kole prezidentských volieb podporiť. Tymošenková vyhlásila, že jej tím sa sústredí na to, aby v druhom kole hlasovania, ktoré sa bude konať 21. apríla, nedošlo k falšovaniu.

Politológovia na Ukrajine vyslovili predpoklad, že Zelenskyj by druhé kolo volieb mohol vyhrať, ak by ho podporila Tymošenková. Obaja kandidáti ešte pred tým deklarovali, že nevedú nijaké rokovania o podpore svojich kandidatúr. Zelenskyj sa však vyjadril, že keby mu hlasy odovzdali Tymošenkovej voliči, vyslovil by im "veľkú vďaku".

Zelenskyj získal v prvom kole volieb 30,24 percenta hlasov. Porošenka podporilo 15,92 percenta voličov a za Tymošenkovú hlasovalo 13,39 percenta. V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konali 31. marca, odovzdalo svoj hlas 63,48 percenta voličov.