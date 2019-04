Záhada Nekonečného († 52) smrti sa prejavila aj na parte: Hneď dva detaily vzbudzujú otázniky!

Českého speváka Dana Nekonečného († 52) našiel majiteľ domu, v ktorom býval, bez známok života vo vani.

Stalo sa tak v utorok 26. marca, v tom čase mal byť šoumen po smrti už tri dni. Lenže ako informuje denník Blesk, potom sa vyjadril Nekonečného sused, že ho ešte v pondelok videl živého. A práve kvôli týmto nejasnostiam na parte chýbajú obvyklé údaje – dátum narodenia aj dátum smrti. Expriateľka Zuzana Kardová pôvodne plánovala ako dátum smrti úmrtia uviesť 26.3., deň, kedy Nekonečného našli. ,,Či je to deň, kedy zomrel, sa dozvieme až za mesiac. Pitva zatiaľ odhalila príčinu smrti – a to bol infarkt. Ale ktorý deň sa to stalo, odhalia až konečné testy,“ povedala Blesku.

Na parte je zobrazený Nekonečný v typickom žltom obleku, akoby kamsi odkázal. Ruku však má zdvihnutú a veselo vyznieva aj popis na smútočnom oznámení. ,,Vrrrrr moji milovaní pokrvní bratia a sestry, teraz mám tvorivé tsunami a prrrrreto tu dnes nemôžem byť s vami. Prajem vám všetkým, nech máte prekrásny život, nech vaša pohoda kvitne, nech pretancujete každý svoj deň s láskou a radosťou,“ znejú vety, ktoré akoby vyslovil sám bonviván Nekonečný. Toho pravé priezvisko bolo Konečný, no na parte dali jeho umelecké, pod ktorým bol známy.

Zaujímavý je tiež ďalší detail. Pod parte je podpísaná spevákova sestra Lenka s dcérami a tiež bývalá priateľka Zuzana s dcérou. Na smútočnom oznámení však Kardová pod svoje meno nenapísala expartnerka, ale partnerka, hoci sa dvojica rozišla už pred piatimi rokmi. Kardovú smrť bývalého priateľa, s ktorým prežila 19 rokov, zdrvila. ,,Ľutujem, že som sa od neho odsťahovala. Keby som tam bola, tak by sa mu to nestalo," povedala po Nekonečného smrti pre Expres.cz.