Najnovšia pesnička Roba Opatovského je úplne iná: Neuveríte, ako mu tá chytľavá melódia napadla

Tanečnica Natália Glosíková, známa najmä z Let´s Dance, si v poslednej dobe prešla skutočne náročným obdobím. Po úraze kolena bola totiž nútená absolvovať operáciu a hoci rekonvalescencia nebola najrýchlejšia, vrhla sa opäť do práce. Dôkazom je aj spolupráca so spevákom Robom Opatovským, ktorý prichádza s poriadne chytľavým tanečným videoklipom „Tancuj!“, v ktorom zahviezdila aj Natália. To však nie je zďaleka všetko. Spevák totiž sexi tmavovlásku prekvapil ďalšou ponukou, a to priamo pred našou kamerou!