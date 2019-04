Šokujúce zistenia: Lietadlo, ktoré spadlo pred 2 rokmi a o život prišlo 66 ľudí, nemalo vôbec vzlietnuť

Lietadlo spoločnosti EgyptAir, ktoré spadlo na ceste z Paríža do Káhiry do Stredozemného mora, neprešlo náležitou údržbou a nemalo vôbec vzlietnuť. Uvádza to expertné správa, ktorú si zadalo francúzske ministerstvo spravodlivosti.

Nešťastie sa stalo v roku 2016 a o život pri ňom prišlo 66 ľudí. Dôvody, ktorými nehodu vysvetľoval Egypt a francúzsky úrad pre bezpečnosť civilného letectva BEA, sa líšili. Podľa BEA mohol byť dôvodom pádu lietadla požiar v kokpite, egyptské úrady uvažovali o bombe. Agentúra Reuters teraz získala kópiu expertnej správy, o ktorej informoval denník Le Parisien. Potvrdzuje sa v nej záver BEA o zásadnej mechanickej poruche. Odborníci zistili, že problémy sa prejavili pri piatich predchádzajúcich letoch stroja a išlo až o 20 rôznych porúch vrátane chybného detektora dymu na toalete a porúch v elektrickom obvode. Piloti ale tieto ťažkosti nikam nezaznamenali. Odborná správa konštatuje, že nedodržiavanie procedúr a inštrukcií nezbavuje spoločnosť EgyptAir povinnosti náležitej technickej kontroly stroja pred jeho odletom z parížskeho letiska. "Z expertízy vyplýva, že toto lietadlo malo byť skontrolované počas minulých štyroch letov a po zistení závad nemalo vôbec odletieť z Káhiry," uvádza sa v dokumentácii. Je v nej vyjadrená tiež pochybnosť o dostatočnej odbornosti egyptského technika, ktorý dal povolenie na odlet z Paríža. BEA v minulosti upozornila, že egyptskí vyšetrovatelia nezverejnili svoju záverečnú správu. Podľa medzinárodných regulí má byť správa vydaná do roka od nehody.